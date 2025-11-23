百萬粉絲一票難求！蔡依林經紀公司：「目前」沒加開計劃

蔡依林（Jolin）將於2025年12月30日至2026年1月1日，在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，這是她五年來首次回歸舞台。門票於11月23日中午12點正式開賣，瞬間引發熱潮，最高同時有121萬人排隊搶票。最終，三場共12萬張門票在數小時內售罄，創下蔡依林個人新紀錄，並成為年底娛樂話題的焦點。

目前蔡依林已飛往美國洛杉磯進行閉關彩排。（圖／凌時差提供）

在票務開放前，已有27萬人預先湧入系統，導致首場預售票瞬間售罄。隨著正式開賣，粉絲的搶票熱情持續高漲，但也伴隨著不少困難。許多歌迷在購票過程中遭遇技術問題，甚至有粉絲抱怨即使成功搶到票，卻因結帳問題未能順利入手。

面對粉絲對加場的呼聲，經紀公司表示：「 感謝支持，並強調目前無法加開場次 」。蔡依林在美國洛杉磯閉關排練，並分享了多張彩排照片，讓粉絲期待她的精彩表演。

此外，演唱會後的票價也引發了討論，部分黃牛在售票後立即出現，要求加價7000元的代購費，引起粉絲的不滿，呼籲實名制以保護正規購票者的權益。

