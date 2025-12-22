百萬紅印普洱首度現身、東京傳奇大師櫻井真也跨海助陣！「萬茶盛典」在苗栗山林打造五感茶樂園

寶元紀耗時四年打造的「寶元紀之丘」落腳苗栗三義，在雲霧繚繞與楓香綠意間，將於元月化身為一座沉浸式的茶文化樂園。（POUYUENJI寶元紀提供）

當茶不再只是杯中的味道，而是一場跨越世代、國界與五感的文化盛會，由寶元紀耗時四年打造的「寶元紀之丘」，將於2026年1月10、11日舉辦首屆「萬茶盛典」。這場盛會最令藏家屏息的亮點，莫過於寶元紀董事長蔡其建首度釋出單餅身價破百萬的「1950年代古董紅印圓茶」設席開飲；同時，被CNN譽為東京最值得造訪的「櫻井焙茶研究所」創辦人櫻井真也亦將首度來台。

場「萬茶盛典」將連續兩天在苗栗三義寶元紀之丘舉行，以五感探索茶生活之美，將茶席、器物、音樂、市集融入環境之中，包括210場茶席、8場台日大師講堂及7場茶人沙龍，從台灣六大茶系、普洱、岩茶到創新紅烏龍咖啡調飲，並結合風土、工藝與茶人的哲學，使整個園區成為一座流動的茶文化樂園。

「萬茶盛典」在寶元紀之丘規劃了210場茶席，讓訪客在湖畔、涼亭與楓香大道間，體驗沉浸式的茶文化樂園。（POUYUENJI寶元紀提供）

亮點一：國際級跨海大師 東京傳奇與台日百年茶緣

本次盛典最受矚目的國際面孔，首推東京南青山「櫻井焙茶研究所」的靈魂人物櫻井真也，櫻井以其創新的焙茶與調茶工藝聞名，僅有8席的東京店面長期一位難求。此次他將櫻井式的吧台品茗體驗原封不動移師苗栗，現場演繹焙火茶香與調和茶的細膩對話，呈現當代日本茶道的極致觀點。

CNN盛譽的「櫻井焙茶研究所」創辦人櫻井真也，以其極致的吧台司茶技藝，細膩捕捉節氣的表情。（POUYUENJI寶元紀提供）



