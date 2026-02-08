百萬網紅厲害了！還與鄧紫棋一起過生日
〔記者張釔泠／台北報導〕EASE香氛昨(7)日在板橋遠百舉辦一日店長活動，邀請百萬YouTube人氣團體黃氏兄弟(哲哲、瑋瑋)與粉絲近距離互動。活動當天現場人潮將場地擠得水洩不通，彷彿來到熱鬧的年貨大街，開店前即湧現排隊人龍，號碼牌發出超過 300 號，實際到場人數突破500人，不少爸媽也特地帶著孩子前來，只為一睹黃氏兄弟風采。
適逢2月10日哲哲生日，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台，為他送上生日祝福，讓現場瞬間掀起一波高潮。隨著 2026 新計畫全面啟動，黃氏兄弟近期也剛推出單曲《祝你新年快樂》，展現迎接新一年的全新氣象。活動尾聲，哲哲更驚喜宣布瑋瑋將於下半年發行個人全新專輯的消息，讓現場尖叫聲不斷，氣氛一舉被推向最高潮。
對黃氏兄弟而言，香氛不只是偶爾使用的配件，而是日常穿搭與狀態調整中不可或缺的一環。兩人都相當喜歡香水，也因為偏好的味道不同，各自收藏了超過20瓶香水，合計收藏將近50瓶，會依照天氣、心情與當天行程選擇不同香味。
哲哲偏好獨特氣味，甚至喜歡帶點「冰淇淋感」的香水；瑋瑋則鍾愛柑橘調，同時也常使用木質調香味。談到工作場合，兩人也表示，上台演出或錄影前通常都會噴香水，因為「香水就是穿搭的一環」，能幫助自己快速進入狀態；瑋瑋也補充，在重要表演前一定會選擇自己最喜歡的香味，為心情與表現加分。
瑋瑋近期推出單曲《祝你新年快樂》，談到未來最想合作的藝人，瑋瑋也坦言，鄧紫棋一直是自己非常欣賞、也影響深遠的音樂偶像，得知她即將登上臺北大巨蛋開唱，更讓他直呼相當興奮、充滿期待；過去哲哲曾準備生日驚喜，邀請她現身為瑋瑋慶生，讓他感動落淚，也成為難忘回憶。迎接新的一年，哲哲也許下新年願望，希望未來能拍一部真正屬於自己的戲劇作品，正式宣告朝演員之路邁進。
