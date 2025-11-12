百萬網紅揭隆鼻後遺症「擤不出鼻涕」崩潰 決定取出假體

大陸抖音網紅Ally以甜美外型與親民互動累積粉絲，人氣相當高。不過她近日在直播中坦言，因為隆鼻手術後出現嚴重鼻塞問題，導致無法正常擤鼻涕，讓她飽受困擾。最終，她決定取出陪伴多年的鼻假體，消息一出引發網友熱議。

Ally在直播中透露，自己近期有鼻炎問題，覺得「擦鼻涕的時候發現不對勁，我擤不出來鼻涕不知道為啥，好煩喔，想想還是去掉吧」，鼻腔又脹又堵，甚至呼吸困難，最後她毅然決定進行手術取出假體，坦言雖然有點不捨，但為了生理功能只能忍痛告別，「最後一次看到我這個假鼻子了，其實對它還是滿有感情的，但我必須解決這個問題。」

Ally解釋以前原生鼻子條件還行，主要是以前鼻子太大了，她還幽默地說這個鼻假體，「陪我度過多少段戀情，見證過多少男朋友」，如今因為影響生理功能不得不拆除。不過，Ally也大方表示：「不是因為我抗拒整容喔，我取鼻子做鼻子其實都是因為我自己，我要不喜歡我就去掉，喜歡我就再做一個，一切隨自己心情來」。取出後的Ally鼻子雖然不再高挺，但線條變得自然柔和，網友紛紛留言誇讚：「這樣更順眼！」、「比之前更耐看」。

Ally過去就曾分享過隆鼻後的困擾，透露鼻子有時會散發出異味，甚至形容那種氣味「比耳洞和肚臍分泌物還要臭」，她也在直播中親自展示鼻子的真實狀態，指出在天氣變化時會出現「熱脹冷縮」現象，形狀變得不自然。

