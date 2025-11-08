百萬網紅現身nininono快閃店互動 Shine分享旅行中實用小技巧與收納心得

▲百萬Youtuber「欸你這週要幹嘛」的閃妹 Shine親臨現場，與粉絲近距離互動。

【記者 廖美雅／綜合 報導】主打「懶得好生活」的旅遊生活品牌 nininono今（8）日品牌舉辦「Shine一日店長見面活動」，品牌主理人暨百萬Youtuber「欸你這週要幹嘛」的閃妹 Shine親臨現場，與粉絲近距離互動，現場人潮湧入、拍照號碼牌一開店即秒殺，氣氛熱絡。

▲品牌主理人Shine現身高雄漢神巨蛋購物廣場。

Shine來到現場和南台灣的各位粉絲見面，揭開一日店長活動序幕。Shine在活動中親自分享品牌理念，提到：「nininono希望讓每個人都能在旅途與生活中，用更聰明的方式，找到屬於自己的生活節奏。」活動現場安排了合照活動與趣味互動遊戲「旅行知識王」與「收納高手」等環節。粉絲們熱情參與、踴躍搶答，現場笑聲不斷，氣氛輕鬆愉快。透過互動遊戲，Shine也與粉絲分享旅行中實用的小技巧與收納心得，讓活動更具交流感與生活感。

品牌表示為回饋支持的消費者，nininono特別推出漢神巨蛋快閃限定商品丹寧系列護照包、長夾、迷你包，現場同步展售品牌於嘖嘖集資突破360萬的超熱銷商品「一路外掛包」，以及多款旅遊必備好物「旅行膠囊收納壓縮五件組」、「好遮好折漁夫帽」等旅行人氣單品。現場還有香氛試聞，熱銷冠軍橙曦時光慢活精油、樹洞之擁多效香氛噴霧等都能在現場直接試聞。同步展出品牌新品棉花糖托特包、撞色行李袋、外掛配件組，讓消費者能在現場親身體驗 nininono 產品帶來的便捷旅程。（照片／記者廖美雅翻攝）