百萬網紅驚喜現身！婁峻碩遭死亡威脅 YTR老高成破案關鍵

網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰、千千驚喜演出，YouTuber「老高」成破案關鍵線索意外登場。（圖／Netflix提供）





Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，與重磅卡司群鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑 (千千）等，創造一部融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異的年初首檔大戲。

百萬網紅男團「婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒」成命案被害人兼嫌疑犯，鄭伊健飾演警探開槍遭網友炎上。（圖／Netflix提供）

今（15日）正式公布主預告並同步釋出主海報，主海報中可以看到鄭伊健化身直覺型警探與手握塔羅牌的百萬網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩飾），背景充斥著直播與各種網路畫面與留言，豐富的視覺讓人更加期待故事發展。

在釋出的主預告中，一名戴著詭異笑臉面具的神秘女子「巴巴女巫」現身，透過影片預言：「有人會遭到刺殺」，而事件竟精準命中，她隨後尖聲拍手高喊：「你們都去死吧！」畫面令人不寒而慄。

而預告中更驚喜曝光多位知名網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰與千千的客串演出，他們在劇中同樣以網紅身分登場，隨著「巴巴女巫」事件持續延燒，這些意見領袖也相繼發聲：「網路上什麼都是假的」、「把面具脫下來給我看啊！」反映現實社群中真假難辨、輿論快速發酵的現象。而柚子一句「老高有講過用圖片夾帶加密訊息的方法」，更讓有「華語YouTube之王」之稱的老高意外成為劇中破案關鍵線索，巧妙將現實網路文化融入劇情推理。

動作場面同樣是預告中一大亮點，鄭伊健飾演的陳家任不顧安危，肉身撲向行駛中的轎車，展開緊張刺激的飛車追逐與槍戰戲碼，節奏緊湊、張力十足。然而，即使警方拚盡全力，巴巴女巫依舊行蹤成謎，李欣屏（李霈瑜飾）無力表示：「現在證據都沒了，接下來怎麼辦？」面對困局，柚子再度提出大膽策略。

鄭伊健「肉身撲車」上演飛車追逐槍戰，婁峻碩成歹徒目標遭「死亡威脅」被關後車廂。（圖／Netflix提供）

未料，迎來的卻是巴巴女巫更駭人的預言：「未來柚子會死。」畫面瞬間切換至柚子被一名黑衣人摀住口鼻拖上車，隨後被關進後車廂中，他驚恐嘶吼緊接著車內冒出濃濃白煙，下一幕柚子將點燃的火焰丟向前方，煙霧愈發瀰漫。隨著巴巴女巫戲謔而詭譎的笑聲再度響起，這起由網路預言引爆的連環命案依然撲朔迷離，真相似乎比想像中更加深不可測。

飾演獨行警探的鄭伊健分享知道要拍攝動作場面時跟編導蘇文聖（蘇三毛）開起玩笑的幕後互動：「我以為是文藝片，為什麼還要拍動作的？要加錢的呀！」沒想到三毛編導更趣味回應：「對呀，我也要加錢，因為我每天都在聽不太流利的國語！」這樣的互動也活絡劇組氣氛，而三毛編導也分享劇組開心果非曾文翰 （阿翰）莫屬：「阿翰本人居然是相當害羞，十分木訥的人。但他一但有了角色之後，立刻就像被附身一樣活靈活現，連私下聊天都是那個角色的樣子，完全停不下來，逗得大家十分開心，有他在的現場總是笑聲不斷。」

而婁峻碩則分享一場是網紅們與警察們的對戲，兩群人在吵架與推擠，喊卡後無法掩飾自己的興奮，引起鄭伊健好奇：「啊！你們幹嘛那麼興奮」婁峻碩開心表示：「跟你演吵架很像在演古惑仔啊，很興奮欸！」大霈李霈瑜更表示：「在這部影集裡可以看到非常多與現在時事的共鳴，網路世代以及社群媒體稱為生活主導思想的洪流，大家的思考是被牽制著走，很值得讓人思考。」該作將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線。



