百萬網紅驚喜登場！婁峻碩成歹徒目標 遭「死亡威脅」關後車廂
記者趙浩雲／台北報導
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，聯合金獎團隊監製陳志炫、吳孟謙以及製作人張雅婷並與重磅卡司群鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑 (千千）等，創造一部融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異的年初首檔大戲。
而預告中更驚喜曝光多位知名網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰與千千的客串演出，他們在劇中同樣以網紅身分登場，而柚子一句「老高有講過用圖片夾帶加密訊息的方法」，更讓有「華語YouTube之王」之稱的老高意外成為劇中破案關鍵線索，巧妙將現實網路文化融入劇情推理。
飾演獨行警探的鄭伊健分享知道要拍攝動作場面時跟編導蘇文聖（蘇三毛）開起玩笑的幕後互動：「我以為是文藝片，為什麼還要拍動作的？要加錢的呀！」沒想到三毛編導更趣味回應：「對呀，我也要加錢，因為我每天都在聽不太流利的國語！」這樣的互動也活絡劇組氣氛，而三毛編導也分享劇組開心果非曾文翰 （阿翰）莫屬：「阿翰本人居然是相當害羞，十分木訥的人。但他一但有了角色之後，立刻就像被附身一樣活靈活現，連私下聊天都是那個角色的樣子，完全停不下來，逗得大家十分開心，有他在的現場總是笑聲不斷。」
而婁峻碩則分享一場是網紅們與警察們的對戲，兩群人在吵架與推擠，喊卡後無法掩飾自己的興奮，引起鄭伊健好奇：「啊！你們幹嘛那麼興奮」婁峻碩開心表示：「跟你演吵架很像在演古惑仔啊，很興奮欸！」大霈李霈瑜更表示：「在這部影集裡可以看到非常多與現在時事的共鳴，網路世代以及社群媒體稱為生活主導思想的洪流，大家的思考是被牽制著走，很值得讓人思考。」該作將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線。
