百萬網紅「性需求高」 認結婚3年：跟老公房事不協調

董仔（中）坦言，房事需求比老公強。（《戀愛熊天秤》提供）

結婚3年的百萬YouTuber董仔，近期在黃豪平與熊熊主持的《戀愛熊天秤》贊同熊熊認為「性生活」是維繫感情重要關鍵，也坦言她跟老公海力對房事認知不一，「海力認為房事不是他的第一首選，但我卻很常有需求，雙方對恩愛的頻率認知不一樣，最終利用情趣玩具輔助，讓雙方都能在關係中得到滿足」。

本集節目探討「談戀愛時，哪些行為會瞬間讓人冷掉、直接出局？」董仔最不能忍受「媽寶」與「巨嬰」；她透露，婚前曾與曖昧對象浪漫共進晚餐，她想續攤去看電影，沒想到男方竟語出驚人地說「我打電話問一下我媽可不可以。」這句話讓董仔瞬間冷掉，她說：「成年男子沒辦法控管自己想做的事？就算要問也應該偷偷問吧，難道媽媽說不行，我們就原地解散嗎？」

李唯楓則分享最怕遇到的是「巨嬰」與「不愛乾淨」，他曾到一位十分漂亮的女生家作客，沒想到一踏進廁所，竟看到宛如「鬼屋」的景象，「那個馬桶看起來像3年沒刷過，垢全是黃的！」他詢問對方為何不刷，女生竟淡定回說沒必要刷，讓他嚇得只想立刻逃離現場。

主持人熊熊也分享，不愛乾淨真的很令人崩潰，朋友曾去男生家約會，一進門就看到放了2天、乾掉的燒臘便當。更扯的是，2人在床上準備恩愛時，棉被竟突然飛出一隻「小強」，誇張情節讓全場崩潰驚叫。

根據網路大數據調查，網友公認的戀愛地雷有媽寶／爸寶、控制狂、摳門小氣、公主病／王子病、不愛乾淨、脾氣差、雙標…等。董仔自曝是個不折不扣的「控制狂」，因為即使老公海力的行事曆上已經標註行程，她還是會要求對方親口報告「去哪裡、幾點、跟誰」，讓熊熊吐槽她這行徑真的「超煩人」，但董仔則笑說這是2人之間的「情趣」。

