百萬網紅Cheap演講遭嗆！踢館學生被問2題秒遭電爆

記者王芷姍／台北報導

網紅Cheap日前到校園演講，遭一名學生質疑他「找資料不夠嚴謹、將野史當正史」等問題，結果那名學生竟連影片都沒有看，讓他傻眼直呼：「同學這不是網路欸」。（圖／翻攝自Cheap粉專）

台灣知名網紅Cheap以結合遊戲畫面講解歷史聞名，讓歷史題材更生動有趣，吸引上百萬粉絲訂閱關注。昨（8）日，他在臉書上發文表示，受邀至一所學校演講時，於最後的 Q&A 環節中，一名學生質疑他「找資料不夠嚴謹、將野史當正史」。然而當 Cheap 追問對方指的是哪支影片時，該學生卻回應「我不知道、沒看過你的影片」、「忘記了」，讓他當場傻眼，直呼：「同學這不是網路欸，你忘記我站在你前面，可以直接回應我嗎？」

網紅Cheap在臉書上分享自己去演講時，被一名同學質疑發問。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap昨日發文分享前往中工演講的心得，指出演講後面開放QA讓學生提問，其中一名同學問道：「你找資料可以嚴謹一點嗎？」，Cheap反問「具體來說哪裡不夠嚴謹？」，該名同學卻回應：「我不知道，我沒看你的影片。」

隨後該同學又提問 「你可以不要拿野史當正史嗎? 」Cheap反問對方是哪部影片，對方竟答「我忘記了」。 對此，Cheap表示相當傻眼，直言「要當面嗆人記得先做功課，不然就是在全校面前出糗。」他更指出，這名學生的行為具象化了網路酸民的特質，「他們也不查證，反正別人說什麼就抹你什麼。」

網紅Cheap對於同學沒看過他影片卻先質疑他表示傻眼。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap表示，最好笑的是PTT政黑板的討論，「PTT政黑板可以睜眼說瞎話，說我去演講被嗆爆，真的抹黑無極限，無恥寫在DNA裡。」他補充，演講活動上那位同學的「送頭」行為反而讓現場氣氛更加熱絡，整場演講氣氛輕鬆，他並在結束後留下約30分鐘，與學生合照簽名後才離開。

貼文曝光後，許多網友留言力挺Cheap，紛紛留言表示「學生沒看影片就嗆，結果當面出糗」、「要嗆人前記得先做功課」、「PTT政黑板睜眼說瞎話，被打臉了吧」、「Cheap演講超棒，其實現場沒這麼糟」、「要嗆人洗人家臉，結果準備得這麼不周到，這樣吵架現場很乾也沒有贏面」、「之前聽人說現在的年輕人分不清網路和現實，說話方式和網上一樣，原來是真的」，也認為Cheap的反應展現了幽默與機智。

網紅Cheap最後更點名PTT 政黑板，表示他們睜眼說瞎話、抹黑無極限。（圖／翻攝自Cheap臉書）

