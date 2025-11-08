百萬翻車！凌晨北市華中橋「保母車自撞翻覆」四輪朝天 6人送醫
即時中心／林耿郁報導
今（8）天凌晨1點多，北市萬華區華中橋，發生一起自撞翻車車禍；一輛要價上百萬的保母車，駕駛疑似因為分心，不慎撞上分隔島後翻覆，四輪朝天，車上6人受傷，幸好均無生命危險。
翻車！據警方資訊，這起車禍發生在凌晨1時許。當時由29歲孫姓駕駛開著的一台白色保母車，正準備從北市方向前往新店。沒想到孫男疑似分心查看導航資訊，車輛失控撞上分隔島後180度翻覆，導致車上六人都受傷。
警消到場將6人送醫急救，所幸均無生命危險；後續拖吊車到場將車輛拖走，交通恢復順暢。至於詳細肇事原因，仍待鑑識單位進一步調查釐清。
警消到場檢查車輛。（圖／民視新聞）
原文出處：快新聞／百萬翻車！凌晨北市華中橋「保母車自撞翻覆」四輪朝天 6人送醫
