百萬股民領紅包！0050、0056配息金額出爐 這檔AI加持殖利率衝高

元大投信昨（2）日正式公告２大國民ETF最新配息資訊。元大台灣50（0050）每單位擬配發1元，單期配息率約1.49%；元大高股息（0056）則展現強勁實力，擬配發0.866元，單季配息率達2.33%。2檔重量級ETF同步定於1月22日除息，並於2月11日發放股息，合計百萬投資人可望在農曆年後領到紅包。

根據最新公告數據顯示，2日收盤價計算，0050收在66.95元，預計配發1元；0056收在37.01元，預計配發0.866元。值得注意的是，這已是0056連續第3個季度維持0.866元的高配息水準，平均單季配息率維持在2.35%左右。若此次順利完成除息，0056將締造連續16年配息的輝煌紀錄，持續受到存股族青睞。

檢視0056的財務體質，截至2025年12月31日止，帳上包含股息收入的可分配收益達4.73元，加上資本平準金（含資本利得）6.97元，顯示其底氣十足，具備長期穩定配息的基礎。這也反映在規模增長上，0056在2025年全年淨申購高達1,441億元，近一年投資人數大增約28.3萬人，規模與受益人數雙雙創下歷史新高。

元大高股息ETF研究團隊分析，0056是目前市場上唯一採用「預測未來一年現金股息殖利率」進行選股的高股息ETF。隨著台股成長動能轉向AI產業，0056目前的成分股中，AI相關供應鏈佔比近4成，在企業獲利預期成長及現金股利挹注下，精準反映高股息投資價值。此外，該ETF追蹤指數也持續優化，2025年新增財務透明度及股利預測準確度等檢核標準，致力於提升投資組合品質。

元大投信最後提醒投資人，參與ETF配息時應建立正確觀念，「配息率不等於報酬率」。ETF領到的企業股利會計算在每日淨值中，無論是否配出，皆屬於投資人權益；除息當日會將配息金額自淨值扣除，投資人應一併留意淨值變動。建議參考長期的配息紀錄來評估ETF表現，而非僅憑單次配息金額做判斷。

