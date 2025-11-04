百萬觀眾入場 國寶展件南院登場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】國立故宮博物院南部院區於上個月10月11日迎接自開館以來第1,000萬觀眾後，今(4)日上午又喜迎今年入館的第100萬觀眾！

今年歡慶故宮百年生日及南院開館10週年，在超人氣國際大展「大美不言」、「江戶浮世之美」特展後，以鎮院國寶北宋巨碑式山水畫范寬、郭熙與李唐首度於南院合體展出為亮點，還有宋代文化天花板的書法與汝窯文物展，於此期間，第100萬觀眾來到別具意義。

今年第100萬人次是今上午來自臺中的伍先生，由故宮周衷蓮專門委員代表致意並致贈禮品。伍先生今天和朋友一同前來參觀，是第3次到訪南院，能成為今年第100萬人次感到很幸運。伍先生也特別恭賀故宮南院10週年生日快樂，他認為故宮南院具有良好的參觀品質，而這10年來讓中南部的朋友可就近觀賞精彩的展覽並感受美好的文化薰陶，伍先生特別表示肯定與鼓勵。

廣告 廣告

故宮蕭宗煌院長表示，南院落腳嘉義第10年，與在地攜手、跨域共創，期待更多人在博物館的平台上交會與對話；同時創造更友善的環境、多元的展覽與生動的教育活動，為觀眾打造優質的博物館體驗。蕭院長又強調，今年院慶南北院同時展出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，自11月11日起，鎮院國寶北宋巨碑式山水畫-范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉及李唐〈萬壑松風圖〉首度在南院清透高挑的玻璃櫃中合體展出，限展42天，要以「一期一會」的心情把握看展機會。

故宮南院也說明，人氣國寶展302展廳展出的「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，以國寶書畫宋代〈眉山蘇氏三世遺翰〉走入宋文化的高原期，加上北宋汝窯〈青瓷水仙盆〉、〈青瓷碟〉及〈青瓷紙槌瓶〉、南宋官窯 〈青瓷弦紋貫耳壺〉及〈青瓷菱花式洗〉…等8件經典文物，值得一覽及讚嘆。明年1月14日起將展出另一件轟動國際的限展品國寶文物-唐代顏真卿〈祭姪文稿〉，雖被元代書法家鮮于樞評為僅次於王羲之〈蘭亭敘〉的「天下行書第二」，其地位與價值絕對不容小覷。

即將滿10歲的故宮南院帶著眾人的祝福，將持續深化典藏研究與策展能量，推出更精采的展覽及教育活動，敬請關注故宮南院官網。

圖：國立故宮博物院南部院區於10月11日迎接自開館以來第1,000萬觀眾後，今(4)日上午又喜迎今年入館的第100萬觀眾！顯見故宮的文物展已獲得民眾的肯定。（記者吳瑞興翻攝）