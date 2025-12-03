百萬車泡水剩3萬5！ 車主不滿煙波賠付標準開協調會

宜蘭縣 / 綜合報導

煙波大飯店蘇澳四季雙泉館，先前因大水灌入地下停車場，導致停放在內的車輛變成泡水車，部分住客因此提出訴訟，不過無法接受目前業者的賠付標準，今（3）日下午1點召開淹水協調會，雙方談判還是沒有結果，將持續協商，業者也強調會盡最大誠意，但若是雙方談判無果，最終還是只能上法院對簿公堂。

11月11日晚間，宜蘭煙波大飯店的蘇澳四季雙泉館，地下停車場傳出淹水災情，住宿民眾反映當天下午想把車開出去，卻被飯店人員阻止，等雨勢趨緩才發現，愛車已經泡水滅頂，而業者先前提出，以現值的百分之35為賠付標準，但是試算完金額後車主們難以接受。

3日下午1點雙分人馬，由律師和消保官陪同，在宜蘭縣政府召開協調會，自救會吳小姐說：「他(飯店)是用5年折價的方式去算，也就是說一台車如果是100萬，5年的車齡以他的算法到最後只剩3萬5，連廢鐵價都沒有，我們希望最少最少，都要是保單上面的估值的1.25倍。」車主邱先生說：「飯店這個部分有稍微承諾說，要再提一個比較新的一個解決方案，這種算法也不知道是從哪裡去算出來的，那等於是比殘值還要更低。」

除了車輛的損失，車主也認為應該要另外計算替代性交通損失和精神賠償，還有車內的物品價值，也應該列入賠償，煙波集團企業品牌永續處副總經理王泳涵說：「帶了非常大的誠意來現場面對車主朋友們，那因為今天的協商的結果並沒有獲得接受，所以我們這邊還會再回去研擬一下，然後看下一次的協商能不能順利完成。」

自救會吳小姐說：「業者他有要再重新擬一個方案，會在12月13號之前會提供給我們。」車主王先生說：「那到現在你飯店還是一樣啊就是在說謊啊，那你也不承認你自己的過失，你還是覺得我就是有補償，這是他們最大的誠意，但我們要的是一個真相。」

儘管飯店承諾會盡最大誠意，但車主們仍難以接受，雙方協商將持續進行，若最終喬不攏大家也只能法院見。

