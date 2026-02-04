百萬追蹤郁欣後台合跳TWS！粉絲火力全開怒噴：憑什麼

記者林宜君／台北報導

百萬追蹤舞蹈網紅郁欣與韓團TWS的合體互動，意外點燃粉圈戰火。（圖／翻攝自郁欣Threads）

偶像後台一向被視為高度管控的專業場域，當「網紅身分」跨進這條界線，究竟是實力被看見，還是資源不對等？百萬追蹤舞蹈網紅郁欣與韓團TWS的合體互動，意外點燃粉圈戰火，也讓「網紅與偶像的距離」再度成為焦點。上週末，韓國新生代男團TWS在高雄流行音樂中心海音館舉辦演唱會，期間一段舞蹈Challenge影片在社群平台曝光。影片中，郁欣Ivy，與TWS成員於演唱會前後在後台合體拍攝短片，原本屬於常見的宣傳互動，卻意外引爆粉絲圈強烈反彈。

廣告 廣告

影片中，郁欣與TWS成員於演唱會前後在後台合體拍攝短片，原本屬於常見的宣傳互動，卻意外引爆粉絲圈強烈反彈。（圖／翻攝自郁欣Threads）

不少自稱TWS粉絲的網友質疑：「為什麼她可以？」認為後台空間理應僅限工作人員或正式受邀對象，對於網紅能在彩排前後進行拍攝感到不滿。相關討論迅速延燒，甚至演變成對郁欣背景、資源與人脈的攻擊，部分留言語氣激烈，讓不少路人直言「看了很不舒服」。隨著爭議擴大，郁欣的成長經歷也再度被翻出。來自屏東的她，自小接觸表演，10歲時曾與周杰倫合作拍攝MV，該作品〈Try〉同時也是動畫電影《功夫熊貓3》的全球主題曲。進入青少年階段後，她專注深耕舞蹈內容，約15歲開始經營社群平台，憑藉穩定輸出累積高人氣，並曾登上走鐘獎舞台。事實上，這並非郁欣首次與韓國藝人合作。

早在去年6月，郁欣（左）就曾與韓國知名饒舌歌手Jay Park（右）同框拍攝Challenge影片。（圖／翻攝自郁欣Threads）

早在去年6月，郁欣就曾與韓國知名饒舌歌手Jay Park（朴載範）同框拍攝Challenge影片。郁欣翻跳BLACKPINK成員JISOO〈FLOWER〉的舞蹈影片，觀看次數更突破千萬，被粉絲封為「跳舞妖精」，在舞蹈圈早已有一定知名度。此次與TWS合作掀起風波，也讓外界再次討論「網紅與偶像的界線」。相較一般素人創作者，郁欣的定位更接近介於網紅與表演型藝人之間的存在。部分支持者認為，她能獲得合作機會，來自多年累積的專業實力與影響力，而非單純「蹭熱度」。然而，在粉圈文化高度敏感的環境下，任何跨界互動都可能被放大檢視。這場爭議，或許不只關於一支舞蹈影片，更反映出娛樂產業中，身分認定與舞台邊界仍在持續拉扯之中。

更多三立新聞網報導

13年外遇傷痕在生死前放下！陸元琪向袁惟仁道歉全文曝光

下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝

小鐘爆笑神回！父催婚遭一語擊退 56歲不婚不生理由全曝光

謝霆鋒罕見化身財神！一句「我不算成功」戳中全港年輕人

