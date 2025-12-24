百萬通勤族 公路局：明年1月仍可TPASS

主計長陳淑姿24日表示，總預算未能及時通過，TPASS通勤月票執行計畫也會受衝擊。（本報資料照片）

115年中央政府總預算陷入僵局，主計長陳淑姿24日表示，若預算未能通過，將有2992億元新興計畫及經常性及延續性計畫不得動支，對經濟「絕對有影響」，其中，TPASS通勤月票執行計畫75億元，影響通勤族全國每個月約98.2萬人。不過，公路局表示，明年1月通勤族仍可繼續使用，受影響較大的是地方政府和交通業者。

陳淑姿與財政部長莊翠雲等中央部會官員，昨赴立法院針對總預算至今未能審查，對國家整體影響專案報告。陳淑姿表示，不得動支的2992億元裡，新興計畫約1017億元將不得辦理，其中來自中央自辦部分380億元、地方受益部分637億元，而主計總處估明年GDP為3.54％，是尚未納入考量總預算未過，新興計畫不能執行的衝擊。

至於影響範圍與民生有關的，包括生育補助差額41億元，主要是調高勞保、國保、農保與軍公教人員各類保險生育補助至10萬元，將衝擊12萬胎新生兒家庭無法請領補助，另外還有每個月約98.2萬人的TPASS通勤族。

交通部公路局長林福山坦言，明年TPASS預算還沒有審查通過之前，補助經費沒辦法動支，受影響較大的是地方政府和交通業者。TPASS價差由中央和地方政府補貼，中央運具包括國道客運、公路客運、鐵路，中央負擔90％、地方政府負擔10％；直轄市運具包括公車、捷運、YouBike等，中央和地方負擔各半。

國民黨立委賴士葆質疑，國防預算已經9000多億元，如今加上韌性特別預算，還有國防特別預算，規模就來到2兆多，難道不應該給軍人加薪嗎？近來1219事件更顯見警消的辛苦，警消退休金不應該編列嗎？且相關法案業已經過立法院三讀、總統公布，行政院怎麼說違憲就違憲。

他表示，行政院若答應「編列軍人加薪、警消退休金追加預算」，在野黨就開審總預算，但陳淑姿表示，需要籌措財源，且並未承諾追加預算。