百萬遺愛寒冬送暖 健保愛心專戶守護弱勢

民眾捐百萬作為健保愛心專戶，健保愛心專戶助人無數，不少受助者來信，未來有能力，也要捐款助弱勢。（北區業務組提供）

記者彭新茹／新竹報導

健保署北區業務組愛心專戶上個月收到一筆新臺幣一百萬元的愛心捐款，捐款人陳女士為感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後，匯款百萬入健保愛心專戶，期盼協助更多無力負擔健保費的弱勢家庭，獲得即時幫助，感受到社會的溫暖，保障健保醫療權益。

北區業務組表示，廿五歲的小于來自中低收入家庭，母親罹患重大疾病需長期治療，父親打零工維生，靠著助學貸款並半工半讀完成學業，健保署透過愛心專戶補助繳清健保欠費。小于來信表示，未來若有能力，也會把愛和善傳遞下去。同樣獲得愛心補助的十五歲小傑，成長於單親隔代教養家庭，父親入監服刑，與年邁祖父母相依為命，他說，這份恩情會記著，之後有能力，也會主動去幫助需要被幫助的人」。

廣告 廣告

北區業務組長張溫溫表示，統計近五年北區業務組運用愛心專戶補助之受惠人數高達四千二百人，類似小于及小傑境遇的青貧學生、未成年的孩子、近貧戶、突遭變故致經濟陷入困境、特殊境遇家庭等弱勢民眾的健保欠費，即時援助繳清。未來他們回饋社會，就形成人助自助的善循環。

張溫溫說，健保愛心專戶款項都是來自社會各界愛心人士默默支持，每一筆善款都會審慎運用，挹注弱勢協助繳納積欠健保費。健保署呼籲，如身邊有無力繳納健保費的弱勢者，請透過健保署官網「弱勢民眾通報平台」，或是手機進入健保快易通APP通報，與健保署攜手守護關懷弱勢。