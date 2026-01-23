百萬金條攏系假！台中銀樓70萬元檢測儀建功

台中赫田銀樓今天po出有顧客想出售以銅鋅混和物偽裝金條，未料遭銀樓以要價70萬元的檢測儀打臉，銀樓也想藉此案例提醒同業別受害。（圖／翻攝畫面）





金價居高不下！現在竟然有人拿著假金條要去銀樓兌現，幸好店家在專業儀器檢測下，揪出這些以假亂真的「假金條」。台中赫田銀樓今天在社群上公布一段影片，影片中一名顧客攜帶大批金條、金飾要求銀樓現場檢測與回收，但經檢測確認是低價的銅鋅混合物，只是該顧客一度挑釁，銀樓員工保持理性，但也決定將畫面PO上網提醒同業，千萬要小心。

要價７０萬元的檢測儀。（圖／翻攝畫面）

今日台中赫田銀樓發生一起刻意試探銀樓專業底線之事件。業者在社群上PO文稱，一名顧客攜帶象棋箱進入店內，箱內裝有大量外觀近似黃金之金屬物品，要求現場檢測與回收。第一時間，現場同仁即察覺其色澤與比重明顯異常，但仍依標準作業流程，保持冷靜與專業，未打草驚蛇。

在引導對方將物品全數取出後，逐一進行檢測，並於合法、合理前提下，全程錄影與錄音存證，目的僅有一個留下事實、守住底線，避免類似事件再次發生，並保護同業。

顧客帶來的金條部分形狀怪異。（圖／翻攝畫面）

經完整檢測確認， 該批物品並非黃金，實際成分為「銅與鋅之混合物」。現場已明確告知對方：本店不回收此類物品，請其全數自行帶回。該名人士離店後仍於門口停留，並二度返回店內作勢踢桌挑釁。赫田團隊全程保持理性與秩序，未與其發生任何衝突。

陳姓老闆受訪時表示，顧客是一名年約3、40歲的男性，當時進到店內就拿著一只精美的木盒，內有2-30條金條，顧客表明要檢測並販售，但由於重量和成色不太對勁，店家拿出3年前斥資70萬元購買的VANTAGX分析儀辨真偽。

銀樓老闆說，該金條成色和重量就已經與真正金條有異。（圖／翻攝畫面）

果真在儀器鑑定下金條內含物為銅鋅，店家表明拒絕回收後，該顧客一度坐在店家外，不久後又返回店內一度作勢挑釁，令店家好氣又好笑。陳老闆表示，一般回收黃金都會先秤重、再檢驗真假、報價、若雙方達成最後買賣協議後，仍有最後一道剪開並燒融的程序，過去也曾發生剪開後發現是金包銀或是鎢合金冒充，陳老闆提醒同業，黃金買賣正夯，大家千萬要小心。

