台中市梧棲區，21日晚間廟會活動爆發衝突，更傳出案外案，有男子的十兩金項鍊，在一片混亂中噴飛，被陌生男子一把撿走，有社群小編PO出全程"緝凶"，呼籲男子盡速把這條價值破170萬的項鍊歸還，沒想到才過一天，小編再度PO文表示找到項鍊了，讓網友直呼小編真的太神了。

百萬金項鍊噴飛社群小編"po文緝凶"尋回 網讚:太強大(圖/翻攝網路)





廟會活動，衝突一觸即發，男子被團團包圍，痛毆倒地，現場一片混亂，就在這時，一名男子脖子上的金項鍊，在衝突當中噴飛，白衣男子箭步衝上前，快速彎腰撿起項鍊，消失在人群之中。

社群網站小編貼出男子撿走金項鍊的過程要求男子歸還 過了一天順利尋回項鍊(圖/民視新聞)

這起衝突，發生在21日晚間，台中市梧棲區，糾紛起因是討債衝突，沒想到卻延伸出案外案，有社群網站小編，貼出男子撿走金項鍊的過程，發文要求男子，盡速把項鍊歸還，沒想到才隔一天，小編再度發文，並且附上照片，表示已經找到這條，要價超過170萬元的十兩的金項鍊，讓網友直呼小編真是太神了，找不到東西找小編就對了。

銀樓老闆補充10兩黃金比較罕見 若是被拿掉外縣市變賣很有可能追不回來(圖/翻攝網路)





銀樓老闆補充，10兩黃金通常比較罕見，若是被拿掉外縣市變賣，很有可能追不回來，這回十兩黃金，在社群小編PO網"緝凶後"失而復得，讓網友讚嘆廟會版大果然真的很強。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

