百萬0利率再送電掣套組 LUXGEN n⁷新年優惠一次給滿

記者鍾釗榛／綜合報導

LUXGEN n⁷新年優惠。（圖／LUXGEN提供）

新世代純電休旅LUXGEN n⁷近期拿下TNCAP五星最高安全評等，從主被動防護到智慧科技全面過關，成為國產純電車中的安全模範生。搭配即將到來的新年檔期，LUXGEN也同步端出多項限時回饋，讓想入主純電生活的消費者一次到位、輕鬆升級。

百萬零利率＋逾15萬回饋

即日起至2026年1月31日，25年式n⁷全車系享「100萬分期零利率」，再加碼電掣升級套組與四年最高15%充電點數回饋，指定車型整體優惠價值上看15萬元以上。車展期間於台北世貿現場下訂，還能把1:43 n⁷限量合金模型車免費帶回家，收藏價值滿滿。

V2L外接供電＋OTA升級

n⁷主打的V2L車外供電功能，讓露營、戶外用電變得更簡單，搭配限時免費升級的電掣套組，實用與造型一次到位。更吸睛的是全新RPA遙控停車輔助系統，未來透過OTA就能免費升級，鑽進窄車位再也不用滿頭大汗。

U6 NEO、URX NEO同步放送

不只純電，U6 NEO、URX NEO同享最高100萬零利率，並加贈全年領牌費與2萬元保險抵用金。U6 NEO環景勁化版最低75.9萬元起，URX NEO 5人版83.9萬元入手，讓不同需求的買家都能找到最適合的新年座駕。

LUXGEN n⁷推出百萬0利率。（圖／LUXGEN提供）

