百萬YouTube頻道遭駭！「酷的夢」中釣魚陷阱 粉絲憂內容消失

（記者石耀宇／綜合報導）知名 YouTube 頻道「Ku’s dream 酷的夢」驚傳帳號遭駭。頻道創辦人、法籍網紅「酷」在社群平台緊急發文求救，透露自己誤信偽造的「MrBeast 合作邀請」，點擊釣魚郵件連結後輸入帳號資料，導致 YouTube 頻道遭盜用。由於頻道累積 228 萬訂閱、448 部影片與超過 5.7 億次觀看，消息一出立刻引發粉絲高度關注與擔憂。

酷在 Instagram 限時動態中焦急表示，自己收到一封顯示來自「Adobe 官方帳號」的電子郵件，內容聲稱全球擁有 4 億訂閱的 YouTuber MrBeast 正尋求各地創作者合作。由於寄件者名稱旁出現藍色認證標誌，他一時不疑有他，點擊信件內連結並依指示進行「YouTube 帳號驗證」，沒想到隨即發現帳號遭到駭客控制。

事發後，酷再度發文直呼緊張，並詢問是否有 Google 內部人員能協助處理，「我的 YouTube 被盜了，帳號好像掰掰了」，同時標註 Adobe 與 MrBeast 官方帳號質問「你們到底在幹嘛」，後續也提醒其他創作者若收到類似信件「千萬不要點」。

目前查看「酷的夢」YouTube 頻道，大頭貼已消失，但影片仍暫時保留。酷表示，相關狀況已回報 Google，正等待官方進一步通知與處理結果，但由於是假日，仍須等到工作日才能獲得實質協助，「現在只能等，看能不能搶回來」。

事件曝光後，不少粉絲湧入留言分享自身或身邊創作者遭遇類似釣魚詐騙的經驗，指出詐騙集團常假借「帳號驗證」、「品牌合作」為由，誘導輸入帳密。網友最擔心的是，頻道多年累積的內容若遭刪除恐難以挽回，尤其是曾引發話題的《中文怪物》等系列作品，紛紛留言替酷集氣，希望頻道與影片能平安無事。