百萬YouTuber黃氏兄弟推新曲！瑋瑋想合作鄧紫棋圓夢 哲哲宣告朝演員邁進

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

EASE香氛於週末7日在板橋遠百舉辦一日店長活動，邀請百萬YouTuber人氣團體黃氏兄弟哲哲和瑋瑋親自到場與粉絲近距離互動，開店前即湧現排隊人龍。隨著2026新計畫全面啟動，黃氏兄弟近期也剛推出單曲〈祝你新年快樂〉，展現迎接新一年的全新氣象。活動尾聲，哲哲更驚喜宣布瑋瑋將於下半年發行個人全新專輯的消息，讓現場尖叫聲不斷，氣氛一舉被推向最高潮。

黃氏兄弟擔任EASE香氛一日店長。（圖／EASE 香氛提供）

對黃氏兄弟而言，香氛不只是偶爾使用的配件，而是日常穿搭與狀態調整中不可或缺的一環。兩人都相當喜歡香水，也因為偏好的味道不同，各自收藏了超過20瓶香水，合計收藏將近50瓶，會依照天氣、心情與當天行程選擇不同香味。哲哲偏好獨特氣味，甚至喜歡帶點「冰淇淋感」的香水。瑋瑋則鍾愛柑橘調，同時也常使用木質調香味。談到工作場合，兩人也表示，上台演出或錄影前通常都會噴香水，因香水就是穿搭的一環，能幫助自己快速進入狀態，瑋瑋也補充，在重要表演前一定會選擇自己最喜歡的香味，為心情與表現加分。

除了活動引發高度討論，黃氏兄弟在音樂與創作上的動向同樣備受關注。瑋瑋近期推出單曲〈祝你新年快樂〉，他分享常收到粉絲回饋，表示無論是全家出遊在車上，或是在家中團聚時，都會播放黃氏兄弟的歌曲，讓音樂自然成為生活的一部分。

談到未來最想合作的藝人，瑋瑋也坦言，鄧紫棋一直是自己非常欣賞、也影響深遠的音樂偶像，得知她即將登上台北大巨蛋開唱，更讓他直呼相當興奮、充滿期待。過去哲哲曾準備生日驚喜，邀請她現身為瑋瑋慶生，讓他感動落淚，也成為難忘回憶。迎接新的一年，哲哲也許下新年願望，希望未來能拍一部真正屬於自己的戲劇作品，正式宣告朝演員之路邁進。





