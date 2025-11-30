百萬YouTuber Cheap高雄現身說法 破解訂閱數等於流量迷思

知名百萬YouTuber Cheap在課程中以創作精神為核心，與營隊學員分享。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] Newtalk新聞今(30)日於高雄商旅舉辦第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】，知名百萬YouTuber Cheap在課程中以創作精神為核心，教導學員如何用輕鬆的語氣包裝深度內容，把複雜議題變成人人願意點開的故事。透過幽默、反差與迷因語言，娛樂感拆解對立、降低距離，讓公共議題不再艱澀，而是更有共鳴、更有流量、更能進入人心。

本名鄭才暐的Cheap以幽默風趣、犀利直白的風格走紅，在YouTube擁有160萬訂閱數，今天他開宗明義就點出許多人的迷思，訂閱數和流量不一定成正比，有些YouTuber有破百萬人訂閱，但發文的點讚數卻很少，要想吸引人點閱，貼文一定要有「人的味道」，包括互動自然有溫度。語氣真誠，讓看的人有同理心。

他說，觀察很多政治人物的社群貼文，有些說明書式、資訊過載的貼文，反而民眾感受度低，還有的貼文中有太多數字，或提到雞毛蒜皮的事，不是文字越多越好，應盡量簡化、去蕪存菁，有人批評他的貼文太短，其實化為簡才是最困難的部分。

舉例而言，有些議員貼文要蹭時事，卻直接引用他人的資訊，沒有消化成與自己縣市相關的內容，沒有議員自己介入的痕跡，讓選民看了無感，也不懂議員為什麼要發這篇文；也有的只是颱風來臨前要選民下載防汛APP，卻洋洋灑灑寫了好幾百字，反而是要讓選民知道的重點被文字淹沒了。

也有的民代貼文語氣鮮明、很有人味，節奏有趣順暢帶有嘲諷意味，但文字還是太長了，在情緒上不連貫，還有改進的空間；更有開門見山，抓住情緒就怒噴，內容層層堆疊，讓人越看越氣，貼文前後呼應，最後留下一句被轉傳的話。

Cheap分析，台北市議員苗博雅的臉書貼文，排版順暢、語氣白話，文字呈現有如直播畫面一樣自然，字裡行間帶有情緒但不情緒化；民眾黨主席黃國昌的貼文也如其人，充滿氣勢。此外，參選台南市長民進黨黨內初選的立委林俊憲，有多篇高水準的諷刺攻擊文，堪稱邏輯鬼才、回力鏢大師，質疑數據有力、舉例直觀。

面對學員提問如何面對酸民，屢針砭政治及社會議題的Cheap最近剛在頻道上發布一篇探討身為最極權國家之一的中國，在獨裁、不自由、迫害人權的情況下，為何不窮不弱反而還這麼強，但青鳥看到影片標題就高潮，說他投共、不演了，「分析敵人算舔共？」他強調，成熟民主應該能容忍「不舒服的事實」，敵人確實很強讓人不爽，但在民主社會，如果連討論敵人強都會被抹紅，跟對岸的言論審查有何不同？

Cheap示範如何寫出簡短扼要的貼文。 圖：孫家銘攝

Cheap受邀擔任Newtalk新聞第二屆流量政治學營隊講師。 圖：孫家銘攝