百萬YTR健康亮紅燈！驗血數值嚴重超標 阿滴遭醫院急催回診

百萬YouTuber阿滴健康亮紅燈。翻攝滴妹YouTube頻道

百萬YouTuber阿滴昨（28日）透過社群分享最新健康狀況，自曝健檢報告出現嚴重的「大紅字」，其中與過敏相關的免疫球蛋白IgE指數嚴重超標，數值高到突破儀器上限，他苦笑自嘲：「這是我人生最接近動漫主角的時刻。」

阿滴透露，日前因皮膚搔癢、不適前往就醫，順便抽血檢查，沒想到隔天立刻接到醫院來電，要求他盡速回診。醫師進一步說明，一般人的IgE數值約在100左右，嚴重過敏者可能達到1000，但他的檢測結果竟高達2500，而2500已是機器可測的最高上限，實際數值甚至可能更高，代表身體正處於重度過敏狀態，也解釋了皮膚反覆發炎與搔癢的原因。

阿滴健檢出現大紅字，被醫師要求立刻回診。翻攝rayduenglish IG

面對驚人數據，阿滴仍不改幽默個性，自嘲能力值「爆表」。他也在留言區補充，目前已進一步接受超過200項過敏原檢測，並展開降敏治療療程，積極控制身體狀況。

事實上，阿滴長期深受異位性皮膚炎困擾，膚況比一般人更加敏感，過去甚至曾飛往日本住院治療，還帶著媽媽同行，希望一同改善長年困擾生活的皮膚問題。由於異位性皮膚炎尚無法根治，他多年來只能透過飲食與醫療方式穩定病情，甚至一度長期採「海鮮素」飲食，不吃其他肉類，可見對健康管理相當自律。

影片曝光後，不少粉絲湧入留言關心打氣，直呼「身體健康最重要」、「希望阿滴早日康復」、「一定要好好照顧自己」，盼他在忙碌工作之餘，也能把健康擺在第一位。



