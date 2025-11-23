百萬YTR全到齊！ 温貞菱又跑又帶隊 10K領跑大隊長帥爆全場
〔記者李紹綾／台北報導〕温貞菱昨(23日)現身大佳河濱公園，擔任「10K城市路跑系列賽」領跑大隊長，並攜手百萬YTR酷的夢、黃大謙、The DoDo Men-Ian、HowHow、HOOK、阿滴英文、韓勾ㄟ金針菇等人氣跑者組成堅強陣容，分別領導不同配速組別，陪伴參賽者在步速中找到最適合自己的節奏，一同奔向屬於自己的10K里程碑。
温貞菱分享：「個人練跑時對我來說是一段與自己相處的旅程，會專注在呼吸與步伐，在過程中找到屬於自己的平靜；團體跑時則能在共同節奏裡互相激勵，多了陪伴與責任感！希望能透過穩定配速帶大家跑得更開心、也更有信心，一起在節奏裡找到力量。」
對於首次擔任配速員，温貞菱表示：「這次給自己的目標是希望透過穩定配速、帶著大家跑出開心的節奏，不斷提醒自己要帶著整隊穩穩前進，很開心今天獲得互相支持的力量，也謝謝腳上的鞋款很輕盈，跑步時也能感受到推進力，讓我在掌握配速上更安心，也更有力量一次次跨越自己的極限。」
延續賽道熱力，「金曲歌王」盧廣仲作為應援大使登台開唱，現場氣氛瞬間沸騰，他分享：「近期為了籌備世界巡迴演唱會，生活步調如同高速運轉的引擎。當創作遇到卡關、排練累積到身心疲憊時，我會選擇跑步。跑步對我來說，除了提升體能、訓練肺活量外，更是思緒重整的過程，專注回到最單純的呼吸和步伐上。」他笑說，這次雖然沒能親自參賽，「但一到現場就能感受到跑者的熱情和活力，看著大家躍過終點線的身影，也被感染到很想衝上賽道，下次挑戰的時候就是下次了」。
