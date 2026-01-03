百萬YTR升格二寶爸！啾啾鞋「喜訊藏1年」才公開 曝愛女暖心舉動

記者徐珮華／綜合報導

百萬YouTuber「啾啾鞋」2018年婚後育有1女「麻糬」，昨（2）日驚喜宣布兒子「餅餅」誕生，家中再添新成員。除了分享升格二寶爸的心情，他也透露愛女不僅進產房陪產，放學回家後更搶著照顧弟弟、主動幫忙推推車，欣慰直呼：「我覺得她真的很有姊姊的架勢，真的長大啦，很感動！」

啾啾鞋以科普、冷知識系列影片聞名。（圖／翻攝自啾啾鞋IG）

啾啾鞋以科普、冷知識系列影片打開知名度，2024年推出「直男看甄嬛」系列，評價宮鬥劇《後宮甄環傳》頗受好評。近來鮮少更新的他，昨以「直男看甄嬛更新很慢的原因」為題發表影片，無預警抱出兒子回應：「這就是原因，我當二寶爸啦！」

啾啾鞋喜訊藏一年，兒子出生後才宣布升格二寶爸。（圖／翻攝自啾啾鞋YouTube）

啾啾鞋回顧過去一年成績，除了創業及籌備「健身大企劃」，另外還要準備迎接兒子出生，相當忙碌。如今他更新近況，也承諾會盡快更新影片，網友則紛紛以《甄環傳》口吻幽默送上祝福：「誕育皇嗣有功，恩旨加封，晉為啾貴妃」、「宮中從未有過這樣的喜事，恭喜啾貴妃」、「恭喜小主，這是龍鳳呈祥的好意頭」。

