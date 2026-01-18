百萬YTR小吳遭粉詐騙！首公開嗆聲：你會後悔

娛樂中心／尤乃妍報導

YouTube上擁有136萬訂閱的YTR「見習網美小吳」，因大膽誇張的人設與影片內容吸引大批粉絲。近期小吳開闢新跑道，開設podcast頻道「小吳宿舍點台」，首次公開曾被粉絲「騙錢」的經歷。





百萬YTR小吳借錢給粉被甩「1句話」！節目暴怒公開嗆聲：你會後悔

小吳平時影片風格以大膽誇張企劃為主，出現多次「老闆買單」主題，製作成本高昂但也累積一票粉絲。（圖／翻攝自YouTube見習網美小吳）

YTR「見習網美小吳」日前開設podcast頻道「小吳宿舍點台」，最新一集中，提到曾借錢給粉絲，但至今卻還沒歸還。小吳表示，與這名粉絲先前在社群上就有互動，也有私訊過，有天粉絲突然發送小作文，表示媽媽工作遇到困難，家庭經濟狀況出問題，希望小吳可以借錢周轉。小吳聽到消息後沒有多追究便詢問需要多少錢，粉絲則回三萬塊，且規劃了詳細的還款計畫，承諾會打工每月還款五千元。事發幾個月後，小吳都沒收到錢，於是私訊確認粉絲家中狀況以及打工進度，並沒有著急逼迫粉絲還錢，但粉絲卻回覆目前真的籌不出錢，需要再一段時間，小吳也再次選擇相信。

好意出手相助卻遭粉絲反咬一口，也應證了小吳IG自介那句「粉絲虐我千百遍，我待粉絲如初戀」。（圖／翻攝自Instagram@beauty___wu）

事後過了2個月，小吳開始察覺不對勁，再次私訊粉絲「哈囉！最近還好嗎？有要還我錢嗎？」並直接傳銀行帳號給粉絲說「如果要匯錢可以匯到這個帳戶」。沒想到收到的回覆雖是同一個粉絲帳號，但卻是「當事人姐姐」的名義回網答：「他死了」。小吳這才察覺被欺騙，並提到「拿自己生命開玩笑超級糟糕」，也透過podcast喊話粉絲「你經過這次難關後一定會後悔」、「希望你不要聽到這集podcast」。而同樣作為網紅的好友yoyo（游庭瑄）也有感而發認為這就是詐騙，並不是第一次聽聞類似事件，也提醒聽眾銀行帳號一定要自行保管好，不要隨便洩露給他人。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：百萬YTR小吳借錢給粉被甩「3個字」！節目暴怒公開嗆聲：你會後悔

