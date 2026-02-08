百萬YTR慶生「鄧紫棋露面」 他感動落淚

百萬YouTuber黃氏兄弟出席一日店長登場活動。（圖／品牌提供）





百萬YouTuber黃氏兄弟（哲哲、瑋瑋）於7日在板橋遠百出席香氛品牌一日店長活動，與粉絲近距離互動。適逢10日哲哲生日，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台，為他送上生日祝福，讓現場瞬間掀起一波高潮。

左起主持人詹仕偉、蘇偉、哲哲、瑋瑋、比熊一起幫壽星哲哲驚喜慶生。（圖／品牌提供）

隨著 2026 新計畫全面啟動，黃氏兄弟近期也剛推出單曲〈祝你新年快樂〉，展現迎接新一年的全新氣象。活動尾聲，哲哲更驚喜宣布瑋瑋將於下半年發行個人全新專輯的消息，讓現場尖叫聲不斷，氣氛一舉被推向最高潮。

黃氏兄弟兩人都相當喜歡香水，也因為偏好的味道不同，各自收藏了超過20瓶香水，合計將近50瓶，會依照天氣、心情與當天行程選擇不同香味。哲哲偏好獨特氣味，甚至喜歡帶點「冰淇淋感」的香水；瑋瑋則鍾愛柑橘調，同時也常使用木質調香味。

黃氏兄弟擔任一日店長，超過500人到場見證驚喜慶生。（圖／品牌提供）

談到工作場合，黃氏兄弟也表示，上台演出或錄影前通常都會噴香水，因為「香水就是穿搭的一環」，能幫助自己快速進入狀態；瑋瑋也補充，在重要表演前一定會選擇自己最喜歡的香味，為心情與表現加分。

談到未來最想合作的藝人，瑋瑋坦言，鄧紫棋一直是自己非常欣賞、也影響深遠的音樂偶像，得知她即將登上臺北大巨蛋開唱，更讓他直呼相當興奮、充滿期待；過去哲哲曾準備生日驚喜，邀請她現身為瑋瑋慶生，讓他感動落淚，也成為難忘回憶。迎接新的一年，哲哲也許下新年願望，希望未來能拍一部真正屬於自己的戲劇作品，正式宣告朝演員之路邁進。



