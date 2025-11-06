百萬YTR爆南韓器官買賣！37具遺體「只剩下半身」：中國人做的
傻眼！南韓一名將近百萬訂閱YouTuber「韓国人先生デボちゃん（Debo-chan）」近日聲稱南韓發現多具僅剩下半身的屍體，並且指出沒有經過簽證進入南韓的中國人參與器官買賣和謀殺。對此，南韓警察廳駁斥這種說法，並展開調查，將對這名網紅提起訴訟，指出這名網紅的影片引發公共焦慮，對南韓的國際形象造成負面影響。
綜合外媒報導，南韓國家警察廳發布新聞稿，指出在YouTube上擁有96萬訂閱的網紅「韓国人先生デボちゃん（Debo-chan）」近日上傳一則標題為「近期非法入境韓國的中國罪犯，造成的謀殺和器官販賣問題十分嚴重」的影片，內容發表許多未經證實的言論。
南韓警方指出，這名網紅在影片中聲稱，南韓發現37具只有下半身的屍體，另外150起案件正在調查當中，但是並未公開。南韓國家警察廳表示，這些都是虛假訊息，且對南韓國際形象造成負面影響，「我們認為這是一起嚴重的犯罪行為，一旦我們準確地查明事實，我們將根據相關法律法規採取行動」。警方組織網路警察小組，要釐清這名YouTuber的國籍和所在地，並打算以違反《電信基本法》的罪名對他提起訴訟。
事件爆發後，「韓国人先生デボちゃん（Debo-chan）」在YouTube發布一則道歉影片，表示只是引述南韓網友的評論，他強調「我沒有惡意散佈假新聞來抹黑韓國的形象」，並重申「最近確實有很多在河岸邊發現屍體的案例」。他表示只是想表達不同觀點，但事件引發爭議，因此決定要刪除跟南韓相關的影片，之後他將會前往警局接受調查。
