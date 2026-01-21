百萬YTR罹患重病！「全身纏繃帶」坐輪椅現身 告五人不忍出手了

記者徐珮華／台北報導

樂團「告五人」日前在倫敦錄音期間，「五月天」石頭與瑪莎驚喜現身，雙方夢幻聯動合作新歌〈快樂的事記不起〉，展現英倫City Pop神采。MV造型打破常規，首度挑戰從未嘗試過的復古童趣風格，並邀請百萬YouTuber HowHow獻出經典的「冷面笑匠」演技，聯手打造一場極具視覺衝擊的荒謬實驗。

告五人與石頭（左1）、瑪莎（右1）合作新歌〈快樂的事記不起〉。（圖／相信音樂提供）

告五人推出新歌〈快樂的事記不起〉，雲安分享創作靈感，「大家常常容易記住痛苦，卻忘了快樂的樣子。我們特別透過歡快的編曲去呈現反差感，提醒大家要把那些珍貴的回憶好好留下來。」犬青與哲謙也附和表示：「因為悲傷情緒太刺激，快樂反而容易被忘記，這首歌就是希望能把那些美好記錄下來。」

告五人飾演的研究員，成功研發「快樂解藥」。（圖／相信音樂提供）

MV場景設定在色彩濃烈、充滿1960年代美式兒童節目感的實驗室中，告五人化身研究員，試圖在失去快樂感知的氛圍，研發「快樂解藥」。雲安與犬青飾演「快樂遺失症」感染者，挑戰全程面無表情、不笑演戲，不僅貼上珍珠眼淚，更嘗試雀斑與狼尾頭等復古造型，犬青興奮表示：「我很喜歡這次的研究員造型，讓我想起小時候看《動手玩創意》的老師。」

哲謙則是實驗室中唯一的倖存者，試圖透過各種荒謬行為尋找快樂碎片，演出被觸電、撲倒等誇張動作，展現超級瘋狂的一面。犬青笑說：「要忍住不笑好難，今天雖然面無表情，但內心是很愉悅的。」最終，3人在投入破損鼓棒、舊麥克風與手寫譜後，成功幻化成一顆「哈密瓜喇叭」，象徵音樂才是穿透麻木、治癒世界的終極良藥。

告五人邀請HowHow蒙面扮演「重度病患」。（圖／相信音樂提供）

MV另一大彩蛋是與HowHow的跨界碰撞，他飾演重度感染者，全身被繃帶包紮、坐著輪椅神秘登場。HowHow幽默表示：「工作人員說我辛苦了，但我真的不辛苦，我有一半的時間在繃帶面罩裡閉著眼睛睡覺，超舒服！」告五人則推崇HowHow是「冷面演技」的大前輩，看著他被包成木乃伊還被拆繃帶，畫面既怪異又充滿幽默感。

談到近期快樂的事，告五人異口同聲表示：「世界巡演能見到各地的哈瓜，就是最幸福的事！」雲安與哲謙認為，能透過音樂讓成千上萬的人開心，這種能量交換是無可取代的。此外，生活中簡單的日常也能帶來快樂，哲謙偏愛與家人吃一頓稀飯早餐，犬青則分享小確幸：「趁空檔把堆積如山的衣服整理好、洗乾淨，真的能讓心煩意亂消失。」

