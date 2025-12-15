百萬YTR買4場《阿凡達》僅看90秒就走 背後原因超狠

本週即將上映的電影《阿凡達：火與燼》吸引了大批影迷關注。（圖／Disney+）





本週即將上映的電影《阿凡達：火與燼》吸引了大批影迷關注。不過，知名百萬YouTuber「超粒方」透露，他購買了四場《阿凡達：火與燼》的電影票，但每場僅觀看約90秒就離開戲院。此行為背後的原因曝光後，更讓影迷們議論紛紛。

「超粒方」經營YouTube頻道多年，內容涵蓋電影預告分析、影評以及相關娛樂資訊，擁有超過129萬位訂閱者。就在《阿凡達：火與燼》即將上映之際，他於昨（14）日在臉書粉絲專頁上發文表示：「買了4場阿凡達的票，然後每一場播1.5分鐘後就走出戲院的我。」

同時，「超粒方」也說明了這背後的原因，指出迪士尼僅在戲院釋出《復仇者聯盟5：末日崛起》的預告片，而此部電影將推出四個不同版本的預告，每週上映一段新的預告，因此他必須多次進入戲院來收集完整資訊，以便進行後續的影片解析與討論。

貼文曝光後，立即引來大批網友回應與討論。有網友表示：「別忘了漫威很會做假預告」、「好瘋！請收下我的膝蓋」，也有人感嘆：「要那麼瘋狂？那這樣預告解析是不是會有4部？多賺點閱率補回來？」更有影迷幽默留言：「哈哈哈哈，為了解析預告的男人」、「結果有沒有可能，阿凡達還比較好看」、「這樣票房還是算在阿凡達啊」、「厲害，真愛」。可以看出，「超粒方」的行為雖略顯誇張，但不少網友認為這是他對電影預告內容的熱愛與熱情。

此外，根據外媒《IMDb》報導，漫威影業確實計劃為下一部《復仇者聯盟》電影發布四支不同的預告片，並以每週為單位陸續在戲院播出。據了解，這些預告片將自12月19日起，在接下來的四週內，每週推出一段新的內容。這也是「超粒方」必須購買多場電影票觀看不同版本預告的原因。



