百萬YTR金針菇自費宣傳台灣！同框李雅英 美秀集團、王彩樺為嘉義獻唱

韓國百萬YouTuber金針菇在台灣生活十年後，獲得永久居留證，並以自費方式拍攝宣傳台灣的音樂影片《Taipei Love》，展現對第二故鄉的熱愛。這支融合台灣在地元素的MV不僅邀請到韓籍啦啦隊女神李雅英和球星張育成共同演出，還加入茄芷袋等台灣特色物件，成功吸引網友關注。同時，嘉義市為慶祝建城321週年，特別邀請金曲製造機米奇林回鄉擔任音樂總監，策劃王彩樺與美秀集團合作演唱主題曲《全家一起飛》，並計劃推出夢幻三部曲系列作品。

百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自費拍攝台灣宣傳歌曲。（圖／翻攝韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸YouTube）

金針菇的《Taipei Love》音樂影片中充滿對台北的讚美，歌詞包含「Everyone's waiting, Come on to Taipei, It's time for you to take a look」等熱情邀請，以及「Taipei in love, Taipei in move, Taipei is moving, gotta jump in the flow」等節奏感十足的表達。這支MV最令人驚喜的亮點是金針菇與球星張育成和啦啦隊女神李雅英的同框演出，大幅提升了影片的吸引力。

在影片中，金針菇手持台灣特色的茄芷袋跳舞，巧妙融入許多在地元素。她表示來台已有10年時間，台北已經成為她的家。這次特別邀請韓國製作人為她量身打造這首歌曲，獲得網友一致好評。影片中的歌詞「Everyone can feel the love here, As you want, Connection is what we need, You should feel proud」充分表達了她對台灣的情感連結。

嘉義搖滾樂團美秀集團與王彩樺聯動發單曲。（圖／翻攝嘉義市政府YouTube）

與此同時，嘉義市為慶祝建城321週年，推出了別具特色的音樂企劃。知名音樂製作人米奇林首次回到家鄉擔任音樂總監，邀請王彩樺與美秀集團合作演唱主題曲《全家一起飛》。這首歌曲歌詞充滿正能量，「帶你全家一起飛，帶你傳動全世界，讓太陽吹拂到地平線，今天沒有極限」，展現出跨世代合作的火花。

