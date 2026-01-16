百萬YTR「三度C」喜迎麟兒！妻生產過程「寶寶心跳飆200」

擁有百萬訂閱數的台灣知名的YouTuber三度C（本名謝孟航），以其幽默、無厘頭的風格聞名，影片內容包含迷因、梗圖、搞笑挑戰，並曾因在大陸讀書時於攝氏3度低溫洗冷水澡而以此為名，然而他於15日在社群平台上報喜，老婆阿咪（本名陳怡君）替他生下兒子。

YouTuber三度C於社群平台IG限時動態發文，並附上多段妻子生產影片，畫面中可見他的老婆陳怡君生產過程中，表情相當痛苦猙獰，歷經24小時，已開2指的寬度，由於當時階段無痛已經鎮不住，宮縮越來越頻繁，指數約50上下，老婆陳怡君就很有感，並感嘆：「這一趟比想像中漫長」。

畫面中可見他的 老婆陳怡君生產過程中，表情相當痛苦猙獰 。（圖／翻攝自 3doc0609 ）

豈料，生產過程中一波未平一波又起，生產過程中寶寶心跳一度飆到2百，此時三度C心情相當忐忑不安，雙手緊握妻子陳怡君，但是當下他的老婆已經痛到無法說話，而且醫院機器也不斷出聲，讓他相當緊張，所幸最後順利生產並秀出一家三口合照。

擁有超過150萬訂閱的YouTuber三度C，曾分享了他從美髮科學生到全職影音創作者的七年心路歷程，訪談中他談到自己對創作的熱愛，並強調如何發掘獨特的創作風格，為觀眾帶來歡樂和放鬆的時刻，還分享他面對創作瓶頸和酸民的克服策略。他鼓勵有志於影音創作的年輕人，堅持自己的初衷，並持續帶給觀眾正能量。

2021年曾獲得數位時代百大網紅第82名，在頻道中，最高瀏覽量的影片是忍笑大挑戰，吸引了超過340萬次的觀看。影片中，三度和來賓共同挑戰憋笑，每次笑出聲就要吃一口芥末，這種互動讓觀眾感受到參與的樂趣。他表示，自己希望透過影片帶給大家快樂，尤其是在壓力重重的社會中。

