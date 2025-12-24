百萬YTR「史詩玩家阿嬤」辭世 孫悲慟證實：她讓世界看見長輩不卑微

國際中心／程正邦報導

在耶誕佳節前夕，全球電玩社群卻傳來一個令人心碎的消息。以幽默、溫馨且具強大感染力著稱的英國網紅「史詩玩家阿嬤」（Epic Gamer Grandma）艾格妮絲（Agnes），在與病魔搏鬥數月後，於 12 月 21 日晚間在家人陪伴下安然與世長辭，享壽 78 歲。這位曾在《麥塊》（Minecraft）世界中帶給數百萬粉絲勇氣的老人家，用生命最後一刻詮釋了：年齡從不是追求熱情的障礙，長輩在數位時代依然能閃耀光芒。

廣告 廣告

電玩阿嬤艾格妮絲（Agnes）以長輩玩電動的反差感在網路上享有高人氣。（翻攝自IG @epicgamergrandma）

從蘇格蘭阿嬤到全球偶像：打破「電玩是年輕人專利」的標籤

艾格妮絲之所以被稱為「史詩級」，是因為她徹底翻轉了社會對高齡者的刻板印象。這位來自蘇格蘭的阿嬤，在 TikTok 上擁有超過 240 萬名忠實擁護者，其 Instagram 與 YouTube 也有數十萬人訂閱。她不僅在《Minecraft》中建築夢想，更敢於挑戰恐怖遊戲《恐鬼症》（Phasmophobia），那份面對未知事物時的機智與幽默，讓她成為許多年輕玩家心目中的「網路親阿嬤」。

對艾格妮絲而言，實況不僅是消遣，更是與世界連結的窗戶。她時常在鏡頭前分享人生故事，鼓勵晚輩不要被社會框架束縛。她的孫子庫爾桑（Culsans）感性表示，阿嬤用行動證明了長輩並非「隱形人」，他們擁有獨特的靈魂與愛，且在任何年紀都能換個形式繼續精彩。

耶誕前夕傳噩耗 孫證實電玩阿嬤過世了，電玩社群紛紛PO文哀悼。（翻攝自IG @epicgamergrandma）

英雄的謝幕：與慢性阻塞性肺病及中風的頑強搏鬥

然而，這位充滿活力的勇者在今年下半年健康狀況急轉直下。庫爾桑透露，阿嬤長期飽受慢性阻塞性肺病（COPD）惡化之苦，10 月份緊急送醫後又不幸併發嚴重中風。在生命的最後幾個月，阿嬤雖然漸漸失去語言與思考能力，甚至連簡單的句子都難以辨識，但她那份堅毅的神情與眼中的溫柔，始終未曾熄滅。

「我們眼睜睜看著生命中最堅強的女性慢慢失去聲音，那是極其心碎的過程。」庫爾桑在社群平台上寫道，雖然阿嬤身體承受著巨大的恐懼與不確定性，但她依然帶著尊嚴面對終局，直到最後一刻。

庫爾桑表示，阿嬤的故事不會在此終結，她作為蘇格蘭最具影響力的高齡創作者，將激勵更多長輩大膽嘗試新科技，並提醒年輕一代：年齡僅僅是一個數字。（翻攝自IG @epicgamergrandma）

耶誕前的終曲：在女兒溫暖的手心中安詳離去

2025 年 12 月 21 日晚間 9 時 20 分，艾格妮絲在女兒寶琳（Pauline）的緊握下，於病榻上平靜地嚥下最後一口氣。庫爾桑形容，阿嬤離去的方式與她活著的方式如出一轍，「被愛緊緊環繞」。

家人們強調，雖然艾格妮絲在生命的後半段成為了百萬粉絲的「史詩玩家」，但在絕大多數的人生裡，她是一個平凡卻偉大的母親、姊妹與鄰居，總是把別人的需求放在自己之前，「她就是家的所在」。家人們也特別感謝來自全球的「線上第二家庭」，讓阿嬤在生命最後一段路感覺到自己是被看見、且深具價值的。

更多三立新聞網報導

血色拼圖！張文案驚現「神祕金流」 案發前進帳 3,985 元疑有外部資助

英雄不孤單！北捷案「捨身制暴」追思余家昶 宋達民夫妻唱到哽咽

全數脫險！「北捷隨機殺人案」最後一名ICU傷者轉一般病房

張文案掀警政黑洞！北車站竟有「一小時空窗」 無線電淪擺飾原因曝

