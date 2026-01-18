「百變尤物」多莉大讚自己翹臀！曝非主流理想型「很像我爸爸」

【緯來新聞網】「百變尤物」多莉Dory出道滿五年，解鎖人生與創作重要里程碑，昨（17日）舉辦首場「San Dory三多莉」粉絲見面暨簽書會。她透露最滿意自己的是腰跟屁股，而心中的理想型是165公分、體重90公斤以上，且年紀可接受45歲以上，因為這樣的體型很像爸爸，會想跟比較穩重的人交往。

「百變尤物」多莉首次開啟寫真簽名會。（圖／娛樂中心攝）

多莉出道5年首次以完整流程公開亮相，近距離與粉絲互動，並首度面對媒體，分享這些年心境轉折、創作幕後故事與未來發展規劃。此外，寫真書銷售的一部分也會做為公益。



簽書會上，多莉以透膚蕾絲訂製長裙現身，展現成熟自信、極具時尚張力的全新風格；簽書會互動環節，則換上另一套黑色平口包臀長禮服，以俐落線條與優雅輪廓呈現不同的氣場層次。

多莉最滿意自己的腰和屁股。（圖／娛樂中心攝）

多莉坦言，自己是很愛吃美食，尤其是甜食，加上是易胖體質，高中時期是65公斤，控制飲食及運動來瘦身，維持體重45公斤左右，只要一超過48公斤就會開啟瘦身模式。



未來計畫會以搭火車、徒步方式環島開直播，藉此想看看不同的風景、體驗人文，當然也會擔心被怪人跟蹤，本來計畫想體驗睡公園，但被粉絲以安全考量阻止。

