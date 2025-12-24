「百變怪病毒」大流行！醫曝：目前沒有特效藥…

生活中心／李筱舲報導



「燒久姬」腺病毒，近期在嬰幼兒及幼童間流行，腺病毒最常見的病症就是「高燒不退」，不但會讓體溫燒破39℃，發燒症狀還會持續5到7天。兒童感染科醫師指出，腺病毒的症狀千變萬化，主攻人體呼吸道、眼睛、腸胃、及尿液系統，若不進行快篩，臨床上很難分辨是腺病毒還是流感。由於腺病毒目前沒有特效藥，醫師也提醒家長需讓小朋友補充充足的水分、勤洗手和留意他們的活力狀態。





「百變怪病毒」大流行！爸爸媽媽被逼瘋…「高燒1週＋症狀多樣」醫曝：沒有特效藥

近日出現許多孩童感染「腺病毒」的病例，而腺病毒的症狀更是千變萬化，因此有「百變怪」病毒之稱。（示意圖／民視資料照）

兒童感染科顏俊宇醫師昨（23）日在臉書貼文表示，近日診出現許多嬰幼兒及幼童感染「腺病毒」的病例，而腺病毒最著名的病症就是「高燒不退」，體溫甚至會燒破39℃，還會一連高燒5到7天，變成超燙「燒久姬」，對家長也是體力與精神的一大考驗，真的會把爸媽逼瘋。然而，腺病毒的症狀千變萬化，進到小朋友的體內後病症也不盡相同，因此也有「百變怪」病毒的稱呼。顏俊宇醫師也整理出以下「腺病毒」的各種病症：

1. 呼吸道版：喉嚨紅腫如火燒、扁桃腺化膿，咳到心碎。（腺病毒型別：1、2、5、6。呼吸變喘喘的嚴重版，肺炎：7、14、21）

2. 紅眼版：眼睛結膜發紅、分泌物變多，看起來像沒睡飽的紅眼兔兔。（型別：3、4、7）

3. 腸胃版：肚子痛、拉肚子，有時候還被誤以為是輪狀病毒腸胃炎。（型別：40、41）

4. 血尿版：頻尿、血尿、尿尿痛。（型別：11、21）

「百變怪病毒」大流行！爸爸媽媽被逼瘋…「高燒1週＋症狀多樣」醫曝：沒有特效藥

顏俊宇醫師指出腺病毒症狀千變萬化，需透過快篩才能辨別是腺病毒還是流感。（圖／翻攝自臉書粉專《雙寶爸的小宇宙》）

顏俊宇醫師指出，腺病毒症狀千變萬化，也伴隨著高燒症狀，在臨床上很難區分是腺病毒還是流感，需透過快篩才能抓出真兇。醫師也提醒，目前腺病毒沒有特效藥，主要靠「支持性療法」。家長能做的就是讓小朋友多補充水分、勤洗手和多加留意小朋友的活力狀態。

「百變怪病毒」大流行！爸爸媽媽被逼瘋…「高燒1週＋症狀多樣」醫曝：沒有特效藥

醫師提醒，目前腺病毒沒有特效藥，家長需讓小朋友多補充水分、勤洗手和多加留意小朋友的活力狀態。（示意圖／民視資料照）





