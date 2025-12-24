「百變怪病毒」最近超多！醫嘆：爸媽快被逼瘋

兒科醫師顏俊宇23日於臉書發文表示，最近腺病毒感染案例明顯增加，尤其好發於嬰幼兒與幼童族群。這種被稱為「病毒界百變怪」的腺病毒，最典型特徵是高燒不退，體溫常衝破39度，且可能持續5至7天，退燒後又反覆發燒，讓不少家長身心俱疲。

顏俊宇醫師說明，腺病毒之所以被稱為百變怪，是因不同型別會出現不同症狀。呼吸道版本包括喉嚨紅腫、扁桃腺化膿、劇烈咳嗽，嚴重時甚至引發肺炎，主要為腺病毒1、2、5、6型，呼吸變喘的肺炎則多為7、14、21型。紅眼版本表現為結膜發紅、分泌物增多，常見於3、4、7型。腸胃版本出現腹瀉腹痛，有時被誤認為輪狀病毒感染，多為40、41型。血尿版本則有頻尿、血尿、排尿疼痛等症狀，常見於11、21型。

由於腺病毒症狀與流感相似，臨床上難以單憑外觀區分，往往需透過快篩檢測才能確認病因。顏俊宇醫師表示，腺病毒目前尚無特效藥物，治療主要以支持性療法為主。家長需特別注意為孩子補充足夠水分，預防高燒引起的脫水，同時密切觀察退燒後的精神與活力狀況。

顏俊宇醫師特別提醒，腺病毒沒有外套膜，酒精無法有效殺菌，因此勤用肥皂洗手才是最可靠的防護方式。面對這波腺病毒流行，落實正確的衛生習慣是保護孩童的關鍵措施。

