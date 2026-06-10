百變怪要潛水了！《Pokémon Pokopia》8月更新海底城鎮

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【記者趙筱文／台北報導】寶可夢慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》又有新內容了！株式會社寶可夢宣布，Nintendo Switch 2遊戲軟體《Pokémon Pokopia》將於8月推出免費更新Ver.2.0.0，並追加付費新增內容《Pokémon Pokopia擴充票》，讓玩家可以帶著百變怪前進水中世界，繼續悠閒打造自己的寶可夢城鎮。

《Pokémon Pokopia》是由The Pokémon Company、GAME FREAK與光榮特庫摩共同企劃、開發與製作的慢活沙盒遊戲，玩家將和寶可夢一起收集素材、製作家具、打造城鎮。官方也在「Nintendo Direct 2026.6.9」公開最新介紹影片，確認本作將同步迎來免費更新與付費擴充內容。

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這次免費更新Ver.2.0.0最大亮點，是百變怪將學會新招式「潛水」。過去百變怪無法長時間待在水中，更新後只要使用「潛水」，就能在水中自由行動，讓玩家探索更深、更廣的海底世界。不過官方也提醒，玩家若想學會「潛水」，必須先實現「暗沉沉海邊的城鎮」願望「繼續提升環境等級吧！」，並且學會招式「衝浪」與「躍起」。

在付費新增內容方面，《Pokémon Pokopia擴充票》已於6月10日開賣，內容將分3彈陸續推出。第1彈「冒泡泡海底的城鎮」預定2026年8月發佈，玩家可使用新招式「潛水」前往全新的水中城鎮，並與生活在水中的寶可夢們相遇。官方也預告，這次將追加多款適合海底世界的家具，百變怪的新裝扮也會登場。

後續第2彈預定2026年冬季推出，將追加新功能等內容，但不會加入新城鎮；第3彈則預定2027年發佈，屆時將再追加新城鎮。也就是說，《Pokémon Pokopia》不只本篇可以慢慢玩，後續還會一路擴充，真的有種「城鎮蓋完，海底繼續蓋」的概念。

此外，購買《Pokémon Pokopia擴充票》的玩家，也可領取壁紙與方塊「滿滿百變怪花紋」材料單，能在遊戲中立即使用。至2027年8月31日止購買擴充票，還可獲得搶先購買特典「稀有寶可金屬×30個」序號，可用於遊戲中加工製作物品。

《Pokémon Pokopia》預定2026年3月5日於Nintendo Switch 2推出，遊戲類型為慢活沙盒遊戲，支援單人遊玩，透過鄰近主機通訊或網路通訊時最多支援4人。建議售價為盒裝版鑰匙卡2080元、下載版1880元，支援繁體中文等多國語言。

第1彈「冒泡泡海底的城鎮」預定率先於8月發佈。寶可夢官方

《Pokémon Pokopia》擴充票將分3彈推出，免費更新內容預定2026年8月發佈，將追加新招式「潛水」，讓玩家前進海底世界展開新冒險。寶可夢官方

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