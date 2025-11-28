百變自如× 高效節能！撥切控制LED投光燈/高天井燈照明系統全方位應用升級

編輯 Jenny｜圖片提供 歐司朗/凌騰科技

歐司朗撥切控制LED投光燈既靈活兼具實用性

戶外照明最重視的，就是穩定度與耐候性。OSRAM 撥切控制 LED 投光燈以 IP65 防水防塵規格為基礎，再加入 內置透氣閥設計，能有效平衡燈體內外壓差，避免水氣滯留造成故障。搭配 SPD 與止水系統一體化結構，提供高達 10kV 抗雷擊突波保護，在多變的戶外環境中依然持久可靠。



全電壓設計（100–277V）讓燈具可通用於全球市電，不論是工業場域、商業空間或大型建築外牆，皆能彈性安裝、穩定啟用，不需額外變壓器即可安心使用。



撥切控制器安置於透氣閥位置，分為標準型（可撥切色溫）與專業型（可撥切瓦數＋色溫），能依現場需求快速調整：

● 光色切換：3000K 黃光、4000K 自然光、6500K 白光

● 亮度/功率調整：依照環境明暗或節能需求迅速切換瓦數



不論是營造建築夜間氛圍，或是因應場域光度規範，OSRAM 撥切控制 LED 投光燈都能在第一時間調整至最佳狀態，讓照明設計更靈活、更精準，也更省能。



歐司朗撥切控制LED投光燈應用無界，滿足多元照明情境

OSRAM 撥切控制 LED 投光燈因具備可切換色溫與瓦數的彈性特性，可廣泛應用於各式戶外與半戶外環境，真正做到「一盞抵多盞」，大幅提升現場整合效率與配置靈活度。



• 建築外牆與立面照明

適合不需動態變色的建築、景觀或社區外牆照明。可依風格設定恆定光色，例如：

● 3000K 形塑溫暖、洗練的氛圍

● 6500K 打造現代、高明亮度的形象立面



• 工地、倉庫、工廠等工業場域

可依作業區域需求調整亮度與色溫，確保達到安全照度標準，同時避免過度照明造成能源浪費。全電壓設計也能輕鬆適配各類商用或家用配電環境。

• 停車場、庭園、戶外廣場

瓦數可因應不同空間範圍自由切換；色溫也能根據使用目的快速調整：

● 白光（6500K）：提高可視度，強化安全

● 黃光（3000K）：營造休憩、放鬆氛圍



• 公共工程、校園與體育場館輔助照明

此類場域通常具備嚴格的照度規範。透過現場撥切調整，工程端可更精準地設定光型與亮度，確保符合設計規範並降低驗收風險。

• 商業活動與展演空間

適合燈光需求多變的場域，可快速切換亮度與光色，打造不同舞台或活動氛圍，提高操作靈活性。

• 租賃與臨時照明

撥切功能大幅降低燈具種類需求，一盞即可應對多種場景，特別適合租賃公司與臨時工程使用，提高資產使用率與管理便利性。



OSRAM 撥切控制 LED 投光燈是一款兼具高實用性與高經濟效益的照明方案，安裝階段即可依現場需求快速調整至最佳設定，為工程商、設計師與使用者提供最大化的彈性與效能，是戶外照明的全方位解決方案。

歐司朗最佳節能新星 撥切控制LED高天井燈

在挑選高天井燈時，最關鍵的因素就是「確保足夠照度」。隨著安裝高度拉高，光線必須穿越更長距離才能抵達工作面，因此光輸出容易衰減。為維持標準照度，就必須選擇具備更高光通量、並能精準調控亮度的燈具。



OSRAM 撥切控制 LED 高天井燈正是為此需求而生。



堅固耐用，專為長時間高空照明打造

燈體採用 鋁壓鑄外殼與 高檔黑色噴塗表面，兼具質感與耐用度。結合 專利級空氣對流散熱結構，能提升電源系統散熱效率，長時間運作仍能保持穩定溫度，有效延長 LED 晶片壽命。



節能效果亮眼，取代傳統高耗能燈具

相較於水銀燈、複金屬燈或鈉氣燈，OSRAM 高天井燈在相同亮度下可節省 50％以上的電費，同時大幅降低後續維修／更換的頻率與成本。

採用 抗紫外線一體式 PC 光學透鏡，可避免透鏡黃化，確保照度與色溫能長期維持最佳狀態。



為嚴苛環境而生的穩定效能

● 100–277V 全電壓設計：相容家用與工業用電

● IP65 防塵防水等級：適用灰塵多、濕度高的場域（工廠、倉庫、物流中心）

● 長達 50,000 hrs（L70/B50）壽命：有效降低高空維護成本與風險



一盞=三種亮度 × 三種色溫，全面提升配置彈性

OSRAM 撥切控制高天井燈提供兩款規格：

● 100W（可切換 60W／80W／100W）

● 200W（可切換 125W／150W／200W）



搭配色溫三段切換，真正做到： 一盞燈＝三種瓦數＋三種光色

現場撥切即可調整，不再為「買錯亮度」、「現場不匹配」、「色溫與環境不合」而困擾。OSRAM 撥切控制 LED 高天井燈將節能、耐用、安全與彈性整合於一身，不僅提升照明效率，也大幅降低整體使用成本，是工廠、倉庫、物流中心及商業場域的最佳高效照明解決方案。是在工業、商業照明中的高效節能首選。

歐司朗撥切控制LED高天井燈 涵蓋所有需求

高天井燈的應用範圍橫跨工業、商業、公共空間等多種場域，而 OSRAM 撥切控制 LED 高天井燈，以強大的功能整合性、高耐用度與高度的現場調整彈性，成為新一代專業照明中最具代表性的產品之一。不論高度、環境或照度標準多麼多樣，它都能因應需求，提供最合適的光效表現。



工業與製造場域：應對複雜與高挑環境的強悍性能

工業空間如電子組裝、機械加工、紡織、化工等廠房，多半天花高度較高，且環境中可能伴隨粉塵、濕氣與化學物質。OSRAM 高天井燈透過 IP65 防護等級與穩定的散熱結構，能在長時間高輸出運作下仍維持可靠性能，適合 24 小時運作的生產場域。



倉儲與物流中心：大範圍照明的均勻與高效

倉庫、物流中心等大型場域需要均勻、無陰影的照明，以提升貨品辨識度與作業效率。高天井燈能覆蓋高層貨架區、走道區與理貨空間，提供足夠而均勻的亮度，確保作業安全與視覺準確性。



體育館與活動中心：彈性光效營造不同場景

室內運動場館與展演空間，如籃球館、羽球館、展覽館或室內賽車場，各自對亮度與光色有不同需求。透過可切換瓦數與色溫的設計，OSRAM 高天井燈能因應比賽、練習或活動模式切換，讓照明更貼合使用情境並改善視覺體驗。



大賣場與零售空間：光色調整提升商品呈現

零售空間強調商品展示效果。暖光能讓商品呈現更具溫潤質地，而白光則能提升明亮度與清晰感。透過色溫切換功能，OSRAM 高天井燈能根據陳列主題、季節性商品或活動需求，快速調整最適光色，提升購物氛圍與陳列質感。



半戶外環境：因應多變條件的高可靠度

停車場、半開放式廠房、碼頭裝卸區、車站、機場等場所，常面臨溫濕差異大、灰塵多或空氣流通不穩定等挑戰。高天井燈的堅固結構與防護等級，能確保在多變環境下仍維持穩定輸出，長期運作不受影響。



OSRAM 撥切控制 LED 高天井燈結合多段瓦數、色溫調整、耐用結構與高能源效率，能有效應對工業、生產、倉儲、商用與公共空間的多樣要求。其多功能整合性不僅提供高彈性，也更易於管理與維護，是現代化空間追求高效、可靠及節能照明的理想選擇。



