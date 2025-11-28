百變自如× 高效節能！撥切控制LED投光燈/高天井燈照明系統全方位應用升級
編輯 Jenny｜圖片提供 歐司朗/凌騰科技
歐司朗撥切控制LED投光燈既靈活兼具實用性
戶外照明最重視的，就是穩定度與耐候性。OSRAM 撥切控制 LED 投光燈以 IP65 防水防塵規格為基礎，再加入 內置透氣閥設計，能有效平衡燈體內外壓差，避免水氣滯留造成故障。搭配 SPD 與止水系統一體化結構，提供高達 10kV 抗雷擊突波保護，在多變的戶外環境中依然持久可靠。
全電壓設計（100–277V）讓燈具可通用於全球市電，不論是工業場域、商業空間或大型建築外牆，皆能彈性安裝、穩定啟用，不需額外變壓器即可安心使用。
撥切控制器安置於透氣閥位置，分為標準型（可撥切色溫）與專業型（可撥切瓦數＋色溫），能依現場需求快速調整：
● 光色切換：3000K 黃光、4000K 自然光、6500K 白光
● 亮度/功率調整：依照環境明暗或節能需求迅速切換瓦數
不論是營造建築夜間氛圍，或是因應場域光度規範，OSRAM 撥切控制 LED 投光燈都能在第一時間調整至最佳狀態，讓照明設計更靈活、更精準，也更省能。
歐司朗撥切控制LED投光燈應用無界，滿足多元照明情境
OSRAM 撥切控制 LED 投光燈因具備可切換色溫與瓦數的彈性特性，可廣泛應用於各式戶外與半戶外環境，真正做到「一盞抵多盞」，大幅提升現場整合效率與配置靈活度。
• 建築外牆與立面照明
適合不需動態變色的建築、景觀或社區外牆照明。可依風格設定恆定光色，例如：
● 3000K 形塑溫暖、洗練的氛圍
● 6500K 打造現代、高明亮度的形象立面
• 工地、倉庫、工廠等工業場域
可依作業區域需求調整亮度與色溫，確保達到安全照度標準，同時避免過度照明造成能源浪費。全電壓設計也能輕鬆適配各類商用或家用配電環境。
• 停車場、庭園、戶外廣場
瓦數可因應不同空間範圍自由切換；色溫也能根據使用目的快速調整：
● 白光（6500K）：提高可視度，強化安全
● 黃光（3000K）：營造休憩、放鬆氛圍
• 公共工程、校園與體育場館輔助照明
此類場域通常具備嚴格的照度規範。透過現場撥切調整，工程端可更精準地設定光型與亮度，確保符合設計規範並降低驗收風險。
• 商業活動與展演空間
適合燈光需求多變的場域，可快速切換亮度與光色，打造不同舞台或活動氛圍，提高操作靈活性。
• 租賃與臨時照明
撥切功能大幅降低燈具種類需求，一盞即可應對多種場景，特別適合租賃公司與臨時工程使用，提高資產使用率與管理便利性。
OSRAM 撥切控制 LED 投光燈是一款兼具高實用性與高經濟效益的照明方案，安裝階段即可依現場需求快速調整至最佳設定，為工程商、設計師與使用者提供最大化的彈性與效能，是戶外照明的全方位解決方案。
歐司朗最佳節能新星 撥切控制LED高天井燈
在挑選高天井燈時，最關鍵的因素就是「確保足夠照度」。隨著安裝高度拉高，光線必須穿越更長距離才能抵達工作面，因此光輸出容易衰減。為維持標準照度，就必須選擇具備更高光通量、並能精準調控亮度的燈具。
OSRAM 撥切控制 LED 高天井燈正是為此需求而生。
堅固耐用，專為長時間高空照明打造
燈體採用 鋁壓鑄外殼與 高檔黑色噴塗表面，兼具質感與耐用度。結合 專利級空氣對流散熱結構，能提升電源系統散熱效率，長時間運作仍能保持穩定溫度，有效延長 LED 晶片壽命。
節能效果亮眼，取代傳統高耗能燈具
相較於水銀燈、複金屬燈或鈉氣燈，OSRAM 高天井燈在相同亮度下可節省 50％以上的電費，同時大幅降低後續維修／更換的頻率與成本。
採用 抗紫外線一體式 PC 光學透鏡，可避免透鏡黃化，確保照度與色溫能長期維持最佳狀態。
為嚴苛環境而生的穩定效能
● 100–277V 全電壓設計：相容家用與工業用電
● IP65 防塵防水等級：適用灰塵多、濕度高的場域（工廠、倉庫、物流中心）
● 長達 50,000 hrs（L70/B50）壽命：有效降低高空維護成本與風險
一盞=三種亮度 × 三種色溫，全面提升配置彈性
OSRAM 撥切控制高天井燈提供兩款規格：
● 100W（可切換 60W／80W／100W）
● 200W（可切換 125W／150W／200W）
搭配色溫三段切換，真正做到： 一盞燈＝三種瓦數＋三種光色
現場撥切即可調整，不再為「買錯亮度」、「現場不匹配」、「色溫與環境不合」而困擾。OSRAM 撥切控制 LED 高天井燈將節能、耐用、安全與彈性整合於一身，不僅提升照明效率，也大幅降低整體使用成本，是工廠、倉庫、物流中心及商業場域的最佳高效照明解決方案。是在工業、商業照明中的高效節能首選。
歐司朗撥切控制LED高天井燈 涵蓋所有需求
高天井燈的應用範圍橫跨工業、商業、公共空間等多種場域，而 OSRAM 撥切控制 LED 高天井燈，以強大的功能整合性、高耐用度與高度的現場調整彈性，成為新一代專業照明中最具代表性的產品之一。不論高度、環境或照度標準多麼多樣，它都能因應需求，提供最合適的光效表現。
工業與製造場域：應對複雜與高挑環境的強悍性能
工業空間如電子組裝、機械加工、紡織、化工等廠房，多半天花高度較高，且環境中可能伴隨粉塵、濕氣與化學物質。OSRAM 高天井燈透過 IP65 防護等級與穩定的散熱結構，能在長時間高輸出運作下仍維持可靠性能，適合 24 小時運作的生產場域。
倉儲與物流中心：大範圍照明的均勻與高效
倉庫、物流中心等大型場域需要均勻、無陰影的照明，以提升貨品辨識度與作業效率。高天井燈能覆蓋高層貨架區、走道區與理貨空間，提供足夠而均勻的亮度，確保作業安全與視覺準確性。
體育館與活動中心：彈性光效營造不同場景
室內運動場館與展演空間，如籃球館、羽球館、展覽館或室內賽車場，各自對亮度與光色有不同需求。透過可切換瓦數與色溫的設計，OSRAM 高天井燈能因應比賽、練習或活動模式切換，讓照明更貼合使用情境並改善視覺體驗。
大賣場與零售空間：光色調整提升商品呈現
零售空間強調商品展示效果。暖光能讓商品呈現更具溫潤質地，而白光則能提升明亮度與清晰感。透過色溫切換功能，OSRAM 高天井燈能根據陳列主題、季節性商品或活動需求，快速調整最適光色，提升購物氛圍與陳列質感。
半戶外環境：因應多變條件的高可靠度
停車場、半開放式廠房、碼頭裝卸區、車站、機場等場所，常面臨溫濕差異大、灰塵多或空氣流通不穩定等挑戰。高天井燈的堅固結構與防護等級，能確保在多變環境下仍維持穩定輸出，長期運作不受影響。
OSRAM 撥切控制 LED 高天井燈結合多段瓦數、色溫調整、耐用結構與高能源效率，能有效應對工業、生產、倉儲、商用與公共空間的多樣要求。其多功能整合性不僅提供高彈性，也更易於管理與維護，是現代化空間追求高效、可靠及節能照明的理想選擇。
SHOP DATA
台灣總代理 凌騰科技
服務專線：0800-035128
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 4 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 5 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 2 天前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 3 小時前
大谷55轟拍賣起標價曝光 球迷：這顆球將改變我的人生
日籍旅美棒球巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年以55轟結束例行賽球季，而大谷本季最後一轟，被西雅圖球迷傑利內克（Tory Jelinek）撿到，他已在今天將全壘打球完成拍賣上架，預估成交價在10萬美元以上。太報 ・ 1 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 4 小時前