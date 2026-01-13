百變芭比新造型 自閉患者真實經歷

根據美國自閉症協會 指出，全球大約有6700萬人 深受自閉症所苦，而且患病率持續上升，成因仍然不明。為了推進多元化和包容性，芭比娃娃的製造商 美泰兒公司（Mattel）， 12號 推出了1款 自閉症芭比娃娃，與 美國慈善機構「自閉症自我倡導網絡」（Autistic Self Advocacy Network）合作開發，希望讓更多民眾認識自閉症之外，也能讓自閉症病童，能在玩具中看見自己、重拾自信。

頭戴 粉紅色 降噪耳機，手上還拿著粉紅色的平板電腦，這是芭比娃娃最新推出的多元包容時尚系列，描繪出 自閉症患者，實際的生活經歷。4629755自閉症和過動症內容創作者兼作家米德爾頓：「能夠感受到被世界看見 被理解 被接納，這本身就意義非凡了，讓自閉症患者明白 與眾不同是可以的，使用不同的工具 是可以的，需要不同的東西 也是可以的。」

廣告

這是美泰兒公司（Mattel） 繼去年 推出 第1型糖尿病 芭比娃娃 後，所推出的最新力作。並趕在 每年的4月2號，“世界提高自閉症意識日” 之前上架問世。 4629755自閉症和過動症內容創作者兼作家米德爾頓：「我認為這代表了社會對自閉症的理解，正在發生轉變 想想看 直到最近，自閉症還被認為是 ，年輕白人男孩的專屬疾病，但事實上 女性也可能患有自閉症，有色人種也可能患有自閉症，成年人也可能患有自閉症。」

根據BBC報導指出，玩具商在開發這款芭比產品時，不僅與美國的非營利組織，「自閉症自我倡議網絡」合作，還讓許多自閉症患者，一起參與設計過程。4629755英國杜倫大學 社會與發展心理學 副教授博塔：「很多自閉症兒童看到戴著耳罩，和輔助溝通設備(AAC)的芭比娃娃，會非常高興，他們會很高興有這樣的玩具，能捕捉到他們經歷的一部分，讓他們能在玩具身上 看到自己的影子。」

目前這款 提倡多元包容的 自閉症病患 主題芭比，自12號起，已在製造商的網路商城上架。美泰兒並表示，將捐贈1000多個 這款 自閉症 芭比娃娃，給美國 專門為 自閉症兒童 提供服務的醫院，希望藉此 讓更多人了解 並接納 自閉症病患。

