百貨做公益 毛寶貝過耶誕

新光三越百貨台北站前店十二樓展示新北動物之家毛寶貝的可愛樣貌，新光會員可翻看毛寶貝資料參加人氣應援活動。 （新北動保處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新光三越台北站前店攜手新北市動保處舉辦「耶誕公益特別企劃─毛寶貝過耶誕」，以展覽方式呈現動物之家毛寶貝的樣貌，期盼在歲末年終為牠們增加曝光、提升認養率。活動至明年一月四日。

動保處表示，新光三越台北站前店與企業夥伴響應公益，邀請會員捐出skm points點數轉換為愛心飼料，幫助動物之家的毛寶貝過個溫暖耶誕節；即日起並在站前店十二樓展示區，除展出多張待認養毛寶貝的照片，民眾掃QRCORD可獲得毛寶貝認養資訊，可參加設置人氣應援活動，透過愛心貼紙為心儀的毛寶貝表達支持，藉由互動增加牠們被看見的機會。

動保處長楊淑方表示，每一份愛心支持、每一項公益參與，都是推動動物照護前進動力；期盼透過這次節慶與公益合作，喚起民眾「認養不棄養」的重要性，也邀請民眾加入志工行列，陪伴動物、協助照護或分享認養訊息，打造友善動物城市。