百貨公司花111元爽中1000萬！獎落這縣市

統一發票11至12月期中獎清冊已公布，本期共開出17張千萬特別獎及20張200萬元特獎。有兩名幸運兒分別在百貨消費500元和111元就爽中1000萬元，提醒民眾務必對照發票，別錯過中獎機會。

本期發票兌獎期限為三個月，自115年2月6日起至115年5月5日止。財政部特別提醒，若同一張發票同時對中雲端專屬獎與統一發票號碼獎，僅能領取其中獎金較高的獎項，請幸運得主及早領獎。

11-12月1000萬特別獎中獎清單

本期千萬特別獎中獎號碼為「997023797」，其中有8位中獎者中有8人消費金額低於100元，其中一名幸運民眾僅花6元支付Uber Eats外送費即中大獎；另有2人則是在百貨公司花費約500元購買食品中獎。此外，全聯、小北百貨等零售通路也有中獎紀錄，而消費金額最高的中獎者則是在COSTCO購買商品，花費共5,913元。

超商中獎發票：

全家

新北市淡水區中山北路 2段188巷16、16-1號：食品，49元。

高雄市鼓山區蓮海路 70號1樓：食品等，共183元。

7-ELEVEN

桃園市觀音區濱海路 大潭段22-1號：食品等，共49元。

新竹市東區慈濟路 230號1樓：食品，59元。

臺中市南屯區精誠路 500號：食品，23元。

超市、零售、食品店家：

Uber Eats 新北市林口區文化二路 1段390號7樓：外送費等，共6元。

COSTCO 臺北市內湖區舊宗路 1段268號、民善街255號：物品等 ，共5,913元。

全聯福利中心 臺中市東區大智路 350巷2號1樓：食品等，共607元。

紅茶老爹 臺中市南區忠孝路 154號1樓：飲品，55元。

全暘生活用品五金百貨 臺南市新化區信義路 141號：飲品，159元。

小北百貨 高雄市前金區中正四路 118號：食品，45元。

旺來昌 高雄市左營區博愛三路 466號：物品，99元。

百貨公司、其它：

樹林秀泰銷售櫃位：春水堂人文茶館 新北市樹林區樹新路 40-6號：食品等，共500元。

大遠百銷售櫃位：AROSA COFFEE 高雄市苓雅區三多四路 21號：飲品，111元。

中華電信 基隆市安樂區安樂路 2段127號：通話費，173元。

中油CPC 高雄市三民區建國二路 66號：汽油，90元。

Gogoro 桃園市龜山區頂湖路 33號：服務費，11元。

11-12月200萬特獎中獎清單

本期2百萬特別獎中獎號碼為「00507588」，其中有17名中獎者消費金額低於500元，多數中獎者購買的均為食品類商品。值得一提的是，最低消費紀錄是在桃園「家家買生活百貨」花10元購買食品，即中得200萬大獎，意外成為百萬得主；而本期消費金額最高的中獎者則是在「炳叔烤玉米」花費1,152元購買食品。

超商中獎發票：

全家：

新竹市東區鐵道路 1段28巷79號1樓：菸品，260元。

屏東縣南州鄉三民路 52-3號：菸品，270元。

7-ELEVEN：

臺北市大安區和平東路 2段63號1樓：報紙，20元。

桃園市八德區福德一路 46、48號：食品等，共116元。

超市、零售、食品店家：

全聯福利中心 臺北市文山區萬美街 1段55號：食品等，共434元。

全聯福利中心 桃園市龜山區大同路 222號：食品等，共168元。

COSTCO 高雄市前鎮區中華五路 656號1樓及地下1樓 ：食品，1,119元。

Uber Eats 新北市林口區文化二路 1段390號7樓：訂閱費，120元。

三郎便當 桃園市平鎮區金陵路 252-1號1樓：食品，110元。

家家買生活百貨 桃園市中壢區中山路 63號1樓：物品，10元。

愛國超市 高雄市鳳山區武營路 301號1樓：飲品等，共76元。

松柏飲料 臺中市大雅區雅潭路 4段370巷92號：飲品，25元。

炳叔烤玉米 臺中市太平區長億南街 99巷35號1樓 食品，1,152元。

吉爾斯麵包 臺中市北屯區東山路 1段338-1號：食品等，共478元。

新東陽 雲林縣西螺鎮振興里 1、2號：飲品，35元。

大埔鐵板燒 高雄市三民區建興路 156號：餐費，490元。

其它商家：

中華電信 臺中市西區市府路 37號：通話費，75元。

Smile速邁樂加油中心 臺南市安南區安和路 4段160號：汽油，137元。

中油CPC 臺南市永康區永大路 2段641號1樓：汽油，70元。

中油CPC 高雄市大寮區鳳林三路 616號：汽油，917元。

