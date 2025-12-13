百貨公司電梯按錯樓「可畫X取消」？網友實測驚呆了

新光三越小編分享電梯按錯樓層，可在按鈕上「畫X取消」。（示意圖／Pixabay）





電梯手滑按錯樓層怎麼取消？新光三越官方小編近日在Threads分享一招：在亮起的樓層按鈕上「畫一個X」就能取消，並強調已有多名網友實測成功，同時提醒大家別為了好奇心特地去「玩電梯」，意外掀起網路熱議。

事件起因是一名網友在Threads發文徵求「冷知識」，新光三越小編隨即留言回應，透露部分館內電梯若按錯樓層，可用「畫X」方式取消，還幽默表示「這次不是胡說八道」。貼文曝光後，不少人留言分享親身經驗，有人說曾在台中新光示範給小孩看、瞬間變成「超強大人」，也有人直呼原本以為是玩笑，沒想到真的有效。

不過也有網友提出另一種說法，認為所謂「畫X」其實等同於「按兩下」，電梯並不是辨識叉叉圖形，而是接收到重複觸碰的指令；對此，小編也回應「這樣理解也行」。此外，並非每台電梯、每個據點的操作方式都相同，依電梯機型與廠牌不同，取消樓層的方式也有所差異，有些電梯需以長按或連續按壓數次才能取消。

