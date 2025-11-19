百貨冬季寢具賣翻 機能被狂砍2折送暖毯 天絲被買1送1
冷空氣強襲，百貨禦寒商機持續看漲，普發金亦帶旺消費熱潮，業者觀察保暖寢具買氣上升近1成，尤其羽絨被、石墨烯材質等機能被詢問度最高，而敏感肌民眾則偏好天絲被，輕盈、可蓄熱又防蟎的款式很受青睞，業者限時祭出最殺2折起好康，助攻買氣攀向高峰。
Global Mall分析，全台8店冬季寢具買氣炙熱，冬被選擇上，因石墨烯具備優異熱傳導性，能快速蓄熱、調節溫度，成為不少人首選，推薦新北中和店的HOLA「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防蟎雙人冬被」新品優惠價1680元；而夢特嬌「95％日本花布羽絨被」搭贈被套1件，原價3萬8200元、會員獨享價1萬元，標榜日本進口花布一次搞定發熱、保暖、防蟎需求，輕盈優勢擺脫厚重壓身感；肌膚敏感族群可選桃園A8店的La Belle「600織紗天絲兩用被床包組」原價1萬4800元、優惠價5500元，等於買1套送1套，號稱具透氣性、吸濕性及柔軟度優點，CP值爆表。
京站保暖寢具推薦「C＆L韓國被」限時下殺2折起，原價1萬9800元、特價3980元，強打一面為德芙絨，另一面為100％純棉，親膚舒適且保暖性高；「C＆L針織紗豆豆毯」、「C＆L德蕾毯」皆為原價5980元、特價1480元；另外，京站即日起迎來周年慶，Q卡友當日消費累積滿6000元，就可參加抽獎，有機會獲1萬元商品贈券。
統一時代百貨台北店觀察，氣溫驟降讓保暖寢具櫃位人潮大增，熱銷商品推薦「1929 home studio比得兔劍橋學院石墨烯棉毯」原價6880元、特價2899元；「格蕾寢飾 細柔立體雕花特大毯」原價8980元、特價2699元；即日起至統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA全館指定櫃位刷uniopen實體聯名卡滿1萬送1600。
大葉高島屋冬季不只推薦頂級鵝絨冬被，更主打各種新科技織品，像是以真絲般的長絲狀2D超細纖維製作、可機洗烘乾的冬被，或利用銀纖維打造的抗菌防臭寢具，最低2.5折起，包括「WENTEX可水洗珍珠柔絲雙人冬被」原價1萬2800元、特價3280元；11月21日至11月23日，會員消費滿2000元可換「暖暖小毯」。
