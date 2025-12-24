百貨刷卡「在廁所交易」？ 通訊行：定位概略位置

台中市 / 綜合報導

來看一則消費的趣聞，民眾明明在百貨公司專櫃買東西，手機的交易紀錄卻顯示在「男廁」，民眾自嘲「百貨男廁可以刷卡，但到底在廁所買了什麼」？他把時間拉長來看，最近4個月的交易紀錄也通通都是在男廁，貼文分享到社群，引發許多人的共鳴，因為他們的交易紀錄都是定位在廁所，通訊行業者說，手機數位支付軟體會定位概略的位置，而這家百貨公司的廁所，剛好位於商場正中央，因此不管怎麼逛，都很容易被定位在廁所。

民眾(非當事人)說：「滿奇怪的，會覺得可能被盜吧，或者是這個APP可能有點問題。」事情發生在台中這家百貨公司，而且還不是單一個案，不同刷卡時間也是一樣的情況，另一位民眾22日，也分享他的交易紀錄，消費日期從七月份橫跨到十月份，四個月之內總共有四筆交易紀錄，但是通通都被定位在2樓的男廁，民眾貼文強調「沒想到百貨男廁可以刷卡，仔細回想我到底在男廁刷了什麼」。

民眾(非當事人)說：「位置好像不太對，對啊，就是怪怪的，總不能進入人家廁所。」還有民眾分享他的交易紀錄截圖，他到超商速食店以及另一家百貨公司消費，顯示的位置名稱都正常，他來到這家百貨也是同樣被定位在2樓的男廁，也有人貼圖強調，他買了冰淇淋被定位在親子廁所，還有人在化妝品專櫃刷卡，結果定位在男廁，怎麼會發生這個情況，通訊行業者為大家解惑。

通訊行業者張哲瑋說：「(數位支付)那是利用裝置的定位，去確認你本次消費的位置，是否正常及安全，所以它會定位在一個概略的位置。」通訊行業者說，這樣的定位方式，只是為了確認消費者是不是在這個地方消費，這家百貨公司的廁所，剛好在商場的正中央，因此動線不管怎麼走，店家怎麼逛只要是用手機刷卡，都很容易因為設定的情況，被定位在廁所的位置。

