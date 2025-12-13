百貨前騎樓設攤遭警取締「違規」 整排被迫收攤

高雄中央公園舉辦聖誕活動，擺攤擺到一半卻被警方驅趕。（圖／東森新聞）





高雄中央公園舉辦聖誕活動，對街的百貨公司騎樓舉辦市集，不過週五晚間，擺攤擺到一半卻被警方驅趕，遭取締騎樓違規，攤商們都很傻眼，懷疑自己繳了租金，是否被詐騙了？

高雄中央公園聖誕點燈，人潮滿滿滿，對街百貨公司前的市集，同樣也聚集大批遊客，不過擺到一半，警方獲報到場要攤商們拿出證明，否則騎樓違規擺攤，得要立刻撤除。

警方vs.遭取締攤商：「你有要收嗎，我跟妳講還是一樣，妳就是要撤掉，就是要撤掉，因為這個我們是可以連續開罰。」

攤商們真的很無奈，他們向主辦單位承租攤位，錢都已經付了還要被趕走，生意都不用做了。

事發在12號禮拜五晚間，小週末人潮爆滿，結果百貨公司前的市集攤位，一整排都遭到警方取締，並且要求立刻收攤，主辦單位事後到場，退還保證金及一天的租金，也承諾會處理罰單，究竟是百貨公司，沒向經發局申請擺攤許可，還是市集主辦方的問題，攤商們也很想知道答案。

