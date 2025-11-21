百貨周慶加碼 大咖偶像現身京站 獨家優惠曝光
百貨周年慶進入熱鬧壓軸，京站首波假日迎來超強吸客磁鐵，透過三組話題焦點人物接力擔任品牌「一日店長」，同時推出多家品牌的獨家優惠；漢神百貨則表示，適逢政府普發1萬元現金帶動消費熱潮，加上周年慶加碼回饋及品牌優惠讓消費全面升級，要給消費者誠意回饋。
京站22日、23日邀請三組話題人物接力擔任品牌「一日店長」，包括最強偶像冠軍團「原子少年 F.F.O」、燎慾系男神更是行走的費洛蒙「凱爾KIRE」，以及日系服飾品牌 coen 的人氣吉祥物「茶茶」親臨。品牌獨家優惠活動方面，RIM BY JINS即日起至23日，單筆滿5000元現抵500元；CITEN即日起至12月3日，單筆滿2500元贈抱枕吊飾環保收納袋（S）乙個；OWNDAYS即日起至12月15日，獨家加碼滿1萬元現抵1000元，憑京站官方LINE發布之品牌訊息及單筆1000元發票即贈品牌好禮乙份，限量200份。Ceremo妳／你韓式質感攝影即日起至12月3日，追蹤品牌FB粉絲團，即可享基礎韓式清新透明妝容體驗價100元，拍攝精緻妝容形象照，即贈頂級妝容乙次及精修電子檔乙張。
12月15日前京站提供總價值超過100萬的抽獎内容，Q卡友當日消費累積滿6000元，即獲抽獎機會乙次，業者將抽100名幸運兒，送1萬元京站商品贈券，額外再抽1名超級幸運兒，周年慶期間消費，京站送等值購物金，最高獨得10萬元京站商品贈券。
漢神百貨於11月23日前及12月4日至7日，推出刷同一信用卡加漢神Plus App全館滿1萬送500、B1F至3F精品滿2萬送1000，首四日還加碼單筆20萬享6％回饋；6F家用指定專櫃滿1萬送1000，首四日單筆滿5萬再加贈500，回饋高達11％；周慶首四日5F／7F服飾配件滿1萬送1000、5F／B2F珠寶單筆滿8萬送8000。化妝品全檔期滿3000送300，首四日滿2萬再加贈200。同時各品牌也同步推出明星特惠組，包括LA MER超能修護精華露組66折，原價8235元，特價5400元；ESTĒE LAUDER粉持久完美持妝粉底組5折，原價4363元，特價2160元，獨家加贈潤唇膏正貨乙支與小棕瓶7ml。
