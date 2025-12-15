百貨商圈耶誕點燈 打造繽紛夢幻冬日景致

記者古可絜／臺北報導

歲末耶誕氛圍升溫，百貨商圈陸續點燈，打造繽紛夢幻的冬日景致。臺北101今年首度攜手迪士尼，以經典動畫《玩具總動員》為主題，規劃4大燈飾打卡點，並於購物中心內打造「耶誕奇幻樂園」；統一百貨則以浪漫威尼斯為主題，推出融合嘉年華面具與音樂意象的耶誕主樹，展現歐洲城市風情；SOGO忠孝館同樣不缺席，設置多處主題打卡點與高達7公尺的迪士尼朋友耶誕樹，為百貨增添濃厚節慶亮點，成為民眾與青年族群拍照走訪的熱門去處。

臺北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫《玩具總動員》為主題打造全新耶誕燈飾，於臺北101周邊呈現4大夢幻打卡點，讓玩具們的歡笑與燈光交織，為臺北夜空注入滿滿節慶驚喜；購物中心4樓都會廣場以奇幻馬戲團為主題打造的「耶誕奇幻樂園」，匯集多個夢幻打卡景點包括巨型嘉年華熱氣球、繽紛馬戲團小屋、歡樂聖誕旋轉木馬、閃耀聖誕火車雪橇及華麗耶誕樹，成為今冬不可錯過的必訪打卡景點。

統一百貨今年以「威尼斯」為主題城市，耶誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，表現城市豐富的人文之美。

同時規劃許多主題裝置，展現耶誕節與威尼斯獨有的特色，臺北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都；DREAM PLAZA旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情；大門則以巨大耶誕燈飾與威尼斯藍天與金色星星呼應，展現滿滿冬季夢幻。

此外，SOGO百貨忠孝館於1樓廣場、3樓與11樓推出以迪士尼樂園為靈感的打卡點，包含「20週年奇妙派對」、「達菲與好友」及「動物方城市」等主題；以及高達7米的迪士尼朋友主題耶誕樹，裝飾有奇妙夢想城堡布景，閃爍彩燈環繞，點綴上米奇與好友的經典設計元素，從白天到夜晚，構建出最閃亮動人的耶誕打卡熱點。

同時有樂園標誌建築物之一的小鎮大街火車站加入耶誕裝飾，將耶誕的濃厚氣氛再度提高，身穿迪士尼20週年限定服飾的高飛與布魯托塑像，在火車站前熱情邀請民眾打卡合照；另設有拍照小屋，展出樂園最熱門的20週年及耶誕限定商品，米奇、米妮、唐老鴨及黛絲塑像站在小屋門前，熱情迎接民眾合影留念，店内設有打卡點、樂園20周年主題拍貼機，讓粉絲盡情拍照，歡迎民眾把握耶誕期間前往百貨公司感受節日氛圍。

統一百貨以浪漫威尼斯為主題，推出融合嘉年華面具與音樂意象的耶誕主樹，展現歐洲城市風情。（統一百貨提供）

有樂園標誌建築物之一的小鎮大街火車站加入耶誕裝飾，將耶誕的濃厚氣氛再度提高。（SOGO提供）

SOGO忠孝館設置高達7公尺的迪士尼朋友耶誕樹，為百貨增添濃厚節慶亮點。（SOGO提供）

設有拍照小屋，展出樂園最熱門的20週年及耶誕限定商品，米奇、米妮、唐老鴨及黛絲塑像站在小屋門前，熱情迎接民眾合影留念。（SOGO提供）

SOGO復興館耶誕樹同步閃耀登場。（SOGO提供）

購物中心4樓都會廣場以奇幻馬戲團為主題打造的「耶誕奇幻樂園」。（臺北101提供）

以經典動畫《玩具總動員》為主題打造全新耶誕燈飾，於臺北101周邊呈現4大夢幻打卡點。（臺北101提供）

「耶誕奇幻樂園」匯集多個夢幻打卡景點包括閃耀耶誕火車雪橇。（臺北101提供）

臺北101今年首度攜手迪士尼，以經典動畫《玩具總動員》為主題，規劃4大燈飾打卡點。（臺北101提供）

臺北101今年首度攜手迪士尼，以經典動畫《玩具總動員》為主題，規劃4大燈飾打卡點。（臺北101提供）

「耶誕奇幻樂園」匯集多個夢幻打卡景點包括歡樂聖誕旋轉木馬。（臺北101提供）

臺北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫《玩具總動員》為主題打造全新耶誕燈飾。（臺北101提供）

「耶誕奇幻樂園」匯集多個夢幻打卡景點包括巨型嘉年華熱氣球。（臺北101提供）

臺北101今年特別攜手迪士尼，以經典動畫《玩具總動員》為主題打造全新耶誕燈飾。（臺北101提供）

購物中心4樓都會廣場以奇幻馬戲團為主題打造的「耶誕奇幻樂園」。（臺北101提供）

統一百貨今年以「威尼斯」為主題城市，靈感來自於威尼斯著名的嘉年華面具節。（統一百貨提供）