百貨年終餐飲戰開打 火鍋吃到飽0元、溫泉住宿直接送再抽黃金

裕隆城的瓦城、時時香針對不同人數推豐盛桌宴，享受美食還有機會抽黃金。（瓦城泰統集團提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和的小福利麻辣火鍋標榜擁有濃郁湯頭與新鮮肉品及海鮮。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

歲末年終到來，不少企業著手規畫尾牙春酒活動，各大百貨除了推適合多人享用的桌菜方案，觀察微型尾牙與部門聚餐需求也逐漸升溫，尤其平日到訪率最高，鍋物、合菜等同步祭促銷，餐飲業績可望推升2至3成。

Global Mall新北中和分析歲末聚餐需求大增，推薦適合多人歡聚的牛角日式燒肉。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和分析，尾牙聚會、家庭聚餐等皆帶動用餐熱潮，近期餐廳訂位以4至6人的中型聚餐為主力，其中火鍋、燒肉與義式料理訂位最為搶手，館內為此提供多元餐飲選擇，包含小福利麻辣火鍋「雙人豪華海陸」，濃郁湯頭與新鮮肉類和海鮮，成為冬日聚餐首選；另食肉饕客喜愛的牛角日式燒肉則預告推新菜單，厚切牛舌、白龍牛腹肉等高檔美味即將登場。

京站的美威鮭魚迎接團聚時刻，推全新「暖心麻油鮭魚鍋」。（美威鮭魚提供／朱世凱台北傳真）

京站推薦館內的日式居酒屋Sumire堇樂，3月31日前消費每滿萬元就送品牌午餐定食兌換券，滿3萬還送「知本金聯世紀溫泉酒店住宿券」；此外，美威鮭魚也因應聚會旺季，依照消費族群推限定補冬套餐，提供單人、雙人、多人套餐組合，限時還有加價購活動，精選湯品搭香烤鮭魚餃不到百元就能開吃。

裕隆城的新馬辣推尾牙春酒優惠，2月28日前平日享10成人同行1人免費。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

裕隆城的新馬辣同樣推尾牙春酒優惠，2月28日前平日享10成人同行，其中1人免費享火鍋吃到飽；另外，瓦城、時時香2月28日前也推適合部門聚餐的「4人／5人歡敘派對」，點此套餐可獲抽獎卡，除人人可享wa幣紅包外，活動結束後可再抽「wa幣1萬6888點」等好禮，瓦城、時時香亦推「尾牙春酒10人饗宴」，以熱銷招牌菜色打造豐盛桌宴，甚至有機會抽以9999純金打造的「瓦城尊饗金牌VIP」。

大葉高島屋的「新葡苑」推出尾牙春酒10人桌菜，每桌再加贈300元抵用券。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋推薦米其林台菜名店「興蓬萊」的10人桌菜，推薦價1萬3800元，可一次吃到大紅蟳米糕、招牌排骨酥、佛跳牆等多道經典佳餚；融合上海與廣東菜系的「新葡苑」則推尾牙春酒10人桌菜，每桌再加贈300元抵用券；以港式甜品聞名的「糖朝」也推出10人桌菜，推薦價1萬2000元，包含明爐櫻桃片皮鴨、港式點心，並加贈西瓜汁與經典原木桶豆花。

