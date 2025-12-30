百貨年菜寵懶人！五星飯店套組下殺 加碼請吃Buffet

京站推薦晶湯匙「大滿足團圓餐」，內含月亮蝦餅等9道佳餚。（京站提供／朱世凱台北傳真）

迎接2026農曆新年，不少民眾已開始規畫圍爐菜色，百貨為此推出預購優惠與推薦商品，讓圍爐不用費力準備就能吃得澎湃滿足。

京站Qonline今年年菜企畫網羅多款人氣年菜與經典佳餚，除了適合全家共享的澎湃桌菜組合，也有符合現代小家庭需求的精緻3件組，早鳥預購再享9折起，其中五星級飯店美饌推薦台北晶華酒店的年菜5件組，裡頭包括佛跳牆、火烔雞湯、干貝米糕、牛三寶、紅燒獅子頭，原價7357元、優惠價6477元；台南遠東香格里拉飯店的年菜5件組則囊括雞湯、佛跳牆、米糕、醉雞腿、子排，原價5595元、優惠價4715元。人氣餐廳美饌推薦紅豆食府的年菜伴手禮，購買加贈韭黃水餃，早鳥限定贈四季豆元寶，原價4183元、優惠價3798元；胡同的年菜3件組原價3208元、優惠價2768元。

廣告 廣告

台北晶華酒店推出年菜三件組，將干貝加入米糕，還有精緻湯品可嘗。（夢時代提供／朱世凱台北傳真）

夢時代今年與逾百家餐飲品牌合作，像是台北晶華酒店及北投老爺酒店均推年菜三件組，將干貝、鮑魚等海鮮食材加入米糕，還有精緻湯品，豐盛又美味；連續5年獲得米其林推薦的富錦樹台菜香檳，也推出內含麻油雞米糕、龍蝦宴、鮑參佛跳牆的榮華富錦年菜三品組。業者也表示，預購完成後，1月29日起即可取貨，此次亦推出早鳥預購滿額贈活動，明年1月4日前滿3000元贈夢時代B1貳樓500元抵用券，1月5日至2月14日，滿2000元贈送6F白玉樓新譯經典台菜300元抵用券，滿6000元贈送9F饗食天堂平日午餐券，名額有限。

更多中時新聞網報導

宋柏緯冒雨獻唱 振永被影迷暖到

NBA》浪花重聚 柯瑞穿湯普生球鞋致意

NBA》耶誕鈴聲響 科爾向球隊、格林道歉