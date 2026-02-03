百貨新春福袋大方送 鑽石、名車、商務艙通通來
農曆春節將至，台灣百貨零售業一年一度的「福袋大戰」正式進入白熱化階段，面對2026年（馬年）長達9天的春節連假，以及疫後報復性旅遊潮轉為常態化的挑戰，各大百貨集團無不使出渾身解數。今年的戰況呈現壁壘分明的兩大陣營，一派是以遠東SOGO百貨與新光三越為首的「頂級體驗派」，主打商務艙機票、鑽石與豪華遊輪；另一派是以Global Mall環球購物中心與微風廣場為首的「名車派」，祭出BMW、SUZUKI等百萬座駕吸客。
千元搏商務艙 萬顆福袋獎項升級
看準台灣人過年喜愛「試手氣」的儀式感，遠東SOGO今年全台準備了超過1,000個福袋。黃晴雯強調，觀察到消費者對旅遊品質的要求提高，今年獎項全面升級，打破以往福袋常送經濟艙機票的慣例，直接升等為「商務艙」，展現十足誠意。
遠東SOGO在大年初一祭出巴黎商務艙雙人來回機票，大年初二推出日本精緻旅遊行程，大年初三則有豪華遊輪之旅；除了旅遊大獎，福袋內還包含黃金、鑽石、iPhone以及舒壓按摩椅等高單價商品。黃晴雯表示，只要購買1,000元的福袋，就有機會將這些滿足全家大小需求的夢幻逸品帶回家。
競業不想輸！ 名車、鑽石精銳盡出
然而，面對SOGO來勢洶洶的「機票攻勢」，其他百貨同業也非省油的燈，紛紛祭出重賞應戰。
身為百貨龍頭的新光三越採取「分進合擊」策略，全台各分店頭獎不盡相同，但整體價值極高。台北南西店與遠東SOGO互別苗頭，同樣祭出長榮航空台北至米蘭的雙人來回皇璽桂冠艙機票，價值約66萬元；台中中港店鎖定貴婦客層，送出價值52萬元的1克拉鑽戒；信義新天地主打居家奢華，頭獎為價值41萬元的席夢思頂級床墊。新光三越更發揮其強大的數位優勢，透過App扣點預購，免去消費者排隊之苦，成為「數位福袋」的代表。
Global Mall環球購物中心今年堪稱「重資產」投入之最，為了串聯全台分店買氣，祭出跨店抽獎，最大獎為價值高達155萬元的BMW 118i Edition M Sport豪華掀背車，甚至還加碼抽價值16萬元的純金「黃金馬」擺件，呼應馬年主題；此外，環球購物中心也看準年輕家庭客群，推出「蠟筆小新」聯名福袋，將IP 經濟與福袋商機結合，以親民價格吸引小資族試手氣。
向來走精品奢華路線的微風廣場，今年則大手筆祭出兩台SUZUKI熱門車款。頭獎包括市價84.9萬元的SUZUKI JIMNY，這款有「Baby G-Class」之稱的越野小車在市場上奇貨可居，吸引力極高；另一台則是市價73萬元的 SUZUKI SWIFT，主打都會小資族群。微風強調，只要千元福袋就有機會把車開回家，且許多福袋內容物為精品配件或高階保養品，回本率相對高，展現出強大的吸客企圖心。
遠東百貨今年則走「務實」路線，強調獎項的實用性與變現性。板橋大遠百頭獎為價值近7萬元的OSIM沙發天后按摩椅，符合現代人紓壓需求；部分分店的大獎更直接送出6.6萬至8萬元不等的「商品券」，讓消費者想買什麼自己挑，被評為最不踩雷的選擇。
AI助攻財富效應 看好內需市場大爆發
綜觀今年福袋大戰，獎項價值普遍較往年顯著提升，從百萬名車到商務艙機票，這背後反映的正是零售業者對2026年景氣的強烈信心。黃晴雯分析，受惠於AI產業熱潮與股市站上高點，台灣產生了顯著的「財富效應」，預估2026年經濟成長率將達4.05％，這股底氣讓業者敢於下重本，因為消費者的荷包已經準備好了，只是在消費決策上更在乎「高品質」與「獨特性」。
在這個馬年春節，不論是想飛往巴黎、開走BMW，還是感受智能家電的便利，各大百貨都已備好大禮。
